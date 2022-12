‘Ten Hag denkt na over bod van 75 miljoen euro op blunderende WK-doelman’

Donderdag, 22 december 2022 om 08:30 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 08:47

Diogo Costa staat in de belangstelling van Manchester United, zo meldt Correio da Manhã. Volgens de Portugese krant is zijn werkgever FC Porto niet bereid om de doelman voor een lager bedrag dan zijn contractueel vastgestelde afkoopsom van 75 miljoen euro te laten gaan. Costa maakte op het afgelopen WK geen al te gelukkige indruk met flaters tegen Ghana en Marokko.

Costa was onder de inmiddels ontslagen bondscoach Fernando Santos basisspeler op het WK. In de eerste groepswedstrijd tegen Ghana ging de 23-jarige sluitpost gruwelijk in de fout, door in blessuretijd de bal los te laten zonder daarbij rekening te houden met Ghana-spits Iñaki Williams, die achter hem stond en naar de bal sprintte. Tot opluchting van Costa gleed de aanvaller van Athletic Club onderuit, waardoor de 2-3 voorsprong van Portugal tevens de eindstand werd. In de kwartfinale tegen Marokko (1-0 nederlaag) ging Costa bovendien niet vrijuit bij de treffer van Youssef En-Nesyri. De spits van Sevilla torende boven de uitgekomen Costa uit, die moest toezien hoe de bal in het net belandde.

Costa verlengde onlangs nog zijn contract bij Porto, waar hij nu vastligt tot medio 2027. Door het nog langlopende contract van de goalie heeft Porto een sterke onderhandelingspositie. Costa is afkomstig uit de jeugdopleiding van Porto, waarvoor hij in het seizoen 2019/20 zijn debuut maakte. Sinds het seizoen 2021/22 is de elfvoudig international de onbetwiste nummer één onder de lat in het Estádio do Dragão. Inmiddels heeft hij 87 wedstrijden achter zijn naam staan voor de winnaar van de Champions League in 2004. Eerder werd onder meer Yann Sommer sterk gelinkt aan een overstap naar het United van manager Erik ten Hag, dat een onzekere keeperssituatie kent. Sommer kan transfervrij vertrekken bij Borussia Mönchengladbach.

Eerste doelman David De Gea staat eveneens tot medio 2023 onder contract op Old Trafford, maar er moeten nog gesprekken over een mogelijke verlenging gevoerd worden. De club heeft nog wel een optie om het contract van de Spanjaard te verlengen tot medio 2024. Tweede doelman Martin Dúbravka werd afgelopen zomer voor een jaar gehuurd van Newcastle United. De Slowaak kwam alleen in oefenwedstrijden en de EFL Cup in actie voor the Red Devils. Dean Henderson, die door United dit seizoen wordt gestald bij Nottingham Forest, wordt komende zomer wel terugverwacht in Manchester.