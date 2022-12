John de Jong onthult eenmalig ware reden achter zijn vertrek bij PSV

John de Jong heeft in gesprek met het Eindhovens Dagblad en Voetbal International eenmalig uitgebreid teruggeblikt op zijn vertrek bij PSV. De technisch directeur moest halverwege september het veld ruimen toen de Raad van Commissarissen het vertrouwen in hem opzegde. De Jong, die ook algemeen directeur Marcel Brands van de nodige kritiek voorziet, erkent dat de afgeketste transfer van Cody Gakpo hem uiteindelijk de das om heeft gedaan. "Dat klopt, als ik Gakpo had verkocht, had ik nog bij PSV gezeten."

De transferwindow begon nog goed voor De Jong. De technische man bleek daadkrachtig op de markt en haalde onder meer Walter Benítez, Xavi Simons en Luuk de Jong naar Eindhoven. Toen Manchester United zich echter voor Gakpo meldde, begon de schoen te wringen. "Ik wilde hem heel graag behouden, maar wist ook dat we hem bij bepaalde bedragen moesten laten gaan", vertelt De Jong. "We gaven aan wat we wilden en ook dat we Cody in de thuiswedstrijd tegen Rangers nog nodig hadden. Dat kon. We verloren vervolgens thuis van Rangers (in de voorronde van de Champions League, red.) en United ging niet voor Gakpo, maar voor Antony. Daar zit volgens mij de emotie van de rvc."

In de ogen van de Raad van Commissarissen liep PSV een exorbitant bedrag mis, daar de transfer van Gakpo afketste en de groepsfase van de Champions League niet werd behaald. Uiteindelijk meldden ook Southampton en Leeds United zich nog voor de Oranje-international, maar een verkoop kwam er niet. "Southampton wilde 32 miljoen voor Cody betalen, met een aantal moeilijk te realiseren bonussen erbij. We hadden een goede inhoudelijke discussie met elkaar en iedereen deed zijn zegje", gaat De Jong verder. "‘Dat we voor de sportieve ambitie van de club moesten gaan. Ik vond en vind dat PSV een heel goede selectie heeft waarmee we een goede kans maken op de titel. Met Cody erbij is die kans een stuk groter."

De Jong hield voet bij stuk en was van mening dat PSV de financiële risico's diende te nemen. "De directie vond uiteindelijk hetzelfde als ik. Maar met name Ton van Veen, de financiële man in de rvc, wilde per se een verkoop. Hij wilde nu de financiële zekerheid hebben van een plus in het huidige boekjaar. Hij wilde in mijn ogen niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele rode cijfers. Robert van der Wallen zat er een beetje tussenin." Als ook Chelsea zich in de slotminuten van de window nog meldt voor Ibrahim Sangaré, verkoopt De Jong opnieuw een 'nee'. "Ik zei tegen Van Veen: 'Ik draag daar de verantwoordelijkheid niet voor. Als jij het wil, ga je zelf maar voor de camera staan om het uit te leggen.'"

Leeds United besloot nog wel over te vliegen om het competitieduel met FC Volendam te bekijken. Gakpo toonde zijn klasse en scoorde drie keer, maar de directie van PSV had op dat moment al besloten om de buitenspeler niet te laten gaan. De Jong: "Wij waren allemaal blij dat we als directieteam bij elkaar waren gebleven en dat we hetzelfde standpunt hadden. En de financiële situatie zouden we samen oplossen door verkopen in januari of anders voor 30 juni 2023. Zo zijn we die nacht uit elkaar gegaan." Op dinsdag 6 september kreeg De Jong vervolgens te horen dat de rvc het vertrouwen in hem had opgezegd. Die boodschap van Brands kwam hard aan.

"Toen zei hij ook voor het eerst dat de rvc al langer twijfels had over mijn functioneren. Maar Marcel vertelde me ook dat hij de rvc had gevraagd of ze het vertrouwen in mij ook hadden opgezegd als Cody Gakpo wél was verkocht. Dan hadden ze dat niet gedaan, kreeg hij van de rvc te horen. Als ik Gakpo dus had verkocht, had ik nog bij PSV gezeten." Het wrange zit hem volgens De Jong in het feit dat hij persoonlijk verantwoordelijk werd gehouden en niet de voltallige directie. "Ik geloof oprecht dat Marcel met mij verder wilde en dat hij vond dat ik na een gesprek met de rvc door zou kunnen gaan, om in de maanden daarna het tegendeel te bewijzen. Maar voor mij voelde het heel slecht dat de pijlen na een directiebesluit alleen op mij werden gericht en dat niemand daar echt voor is gaan liggen."

Dat Brands niet veel later bij ESPN een ander verhaal heeft opgehangen dan tegen De Jong, gaat er bij de technische man niet in. De algemeen directeur zei onder meer dat iedereen, onder wie de rvc, tevreden was over de transferwindow. Hij gaf aan dat de rvc al langer niet tevreden was over het functioneren van De Jong en hij zei ook dat het orgaan in de gesprekken voor zijn benoeming als algemeen directeur hem nooit iets over die onvrede had verteld. "Dat Marcel bij ESPN zat, daar was ik verbaasd over. Mij was verteld dat de club niets meer met deze zaak zou doen, omdat ze het zo moeilijk konden uitleggen. Dat bleek toen ook weer. Ik vond het moeilijk het te zien en ernaar te luisteren", besluit De Jong.