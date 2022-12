Eto'o draait volledig door, trapt vlogger tegen de grond en wacht zware straf

Dinsdag, 6 december 2022 om 07:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:13

Samuel Eto'o heeft zich na de achtste finale tussen Brazilië en Zuid-Korea van zijn slechtste kant laten zien. Op beelden die op internet circuleren is te zien hoe de WK-ambassadeur en voorzitter van de Kameroense voetbalbond de Algerijnse YouTuber Sadouni SM tegen de grond schopt. Aanleiding waren vragen over Bakary Gassama, de veelbesproken scheidsrechter van dienst tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Algerije en Kameroen eerder dit jaar.

Het incident vond plaats buiten het 974 stadion, waar Brazilië even daarvoor Zuid-Korea met 4-1 over de knie had gelegd. Op de beelden is te zien hoe meerdere voetbalfans om een foto vragen met Eto'o. De Kameroener geeft daar gehoor aan, maar raakt zwaar geïrriteerd als Sadouni SM zich bij hem meldt. De Algerijn stelt verschillende vragen over Gassama, waarna Eto'o zijn emoties niet de baas is en de vlogger tegen de grond schopt. Omstanders proberen Eto'o in bedwang te houden, maar dat lukt slechts beperkt.

?? Agresión de Samuel Eto'o a un aficionado a la salida del partido entre Brasil y Corea ?? @LaOpinionLA ?? #PartidazoCOPE pic.twitter.com/yZTmdD16o3 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) December 6, 2022

Aanleiding voor het opstootje waren vragen over Gassama, de arbiter die op 25 maart de leiding had over het WK-kwalificatieduel tussen Kameroen en Algerije. Kameroen won die wedstrijd met 2-1, nadat het in de heenwedstrijd met 0-1 onderuit ging. De return in Blida kende een hectische slotfase. Verdediger Ahmed Touba leek in de 118e minuut het winnende doelpunt binnen te koppen namens Algerije, maar in de 124e minuut schoot Karl Toko Ekambi Kameroen alsnog naar het WK. Op sociale media ontstond vervolgens meteen een storm aan kritiek op scheidsrechter Gassama.

De Algerijnen wezen daarbij vooral naar een moment eerder in de wedstrijd bij de openingstreffer van Eric Maxim Choupo-Moting. Halverwege de eerste helft deelde een speler van Kameroen een duw uit aan een speler van Algerije, die daarbij in botsing kwam met zijn eigen doelman. Gassama keurde de treffer echter goed, wat uiteindelijk resulteerde in een WK-ticket voor Kameroen. Algerije ontbreekt op het WK. De Algerijnse voetbalbond heeft de FIFA nog wel verzocht om het kwalificatieduel over te laten spelen, maar kreeg nul op het rekest.

Zware sanctie

Bij het opstootje maandagavond leek het aanvankelijk bij enkele duwtjes te blijven van Eto'o. De voormalig topspits werd tegengehouden door omstanders, terwijl anderen de camera van de vlogger afpakten. Toen Eto'o besefte dat de vlogger niet langer in staat was om het op te nemen, schopte hij de Algerijn tegen de grond. Sadouni SM werd geraakt tussen zijn borst en het gezicht en ging gestrekt. De FIFA heeft zich tot dusver nog niet uitgesproken over het incident, al wordt verwacht dat Eto'o een flinke straf boven het hoofd hangt. De Kameroener is namelijk niet alleen voorzitter van de Kameroense bond. Hij fungeert tevens als WK-ambassadeur in Qatar.