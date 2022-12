Brazilië betovert de wereld met krankzinnige teamgoal tegen Zuid-Korea

Maandag, 5 december 2022 om 20:33 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:52

Brazilië is helemaal los op het wereldkampioenschap. Zuid-Korea krijgt in de achtste finale van het WK alle hoeken van het veld te zien. Via Vinícius Júnor en Neymar (strafschop) stond het na twaalf minuten al 2-0. Toen moest het hoogtepunt nog volgen: een weergaloze aanval leverde na een klein half uur minuten de schitterende 3-0 op van Richarlison. Acht minuten later maakte Lucas Paquetá er al 4-0 van.

De derde treffer springt er qua schoonheid ver bovenuit. Richarlison zette zijn doelpunt zelf op door ver van de goal een jongleeract in te zetten met drie balaanrakingen met het hoofd. De spits vond de vrije Paquetá, die op zijn beurt strak inspeelde bij Thiago Silva. De opgekomen verdediger legde de bal met een perfecte kaats panklaar voor de doorgelopen Richarlison, die het karwei van dichtbij afmaakte: 3-0. Inmiddels staat het dus 4-0, een treffer die er ook mocht zijn. Vinícius behield op de achterlijn het overzicht en punterde naar Paquetá, die de bal zo binnenliep.

