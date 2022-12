‘Ik ben niet bang voor opa en zijn tien spelertjes die er niets van kunnen’

Nederland haalt de halve finale van het WK. Dat voorspelt Johan Derksen zondag bij De Oranjewinter. De 73-jarige analist vindt dat de selectie van Louis van Gaal over veel meer kwaliteiten beschikt dan die van Argentinië, de tegenstander in de kwartfinale. Daarbij komt volgens Derksen dat la Albiceleste praktisch met tien man speelt, daar Lionel Messi amper defensieve arbeid verricht.

Met het oog op komende vrijdag komt het treffen met Argentinië ter sprake bij De Oranjewinter. Noa Vahle, verslaggever ter plekke in Qatar, krijgt Valentijn Driessen voor de camera, die zijn licht laat schijnen op de tegenstander. "Argentinië speelt met tien man, hè. Wat dat aangaat moet het appeltje-eitje zijn. Ik heb Messi gisteren (zaterdag, tegen Australië, red.) ook weer gezien. Behalve die drie à vier momentjes doet hij echt he-le-maal niets. Het is gewoon een heel armoedig elftal, dat ook heel veel problemen heeft aan de bal. De bal is bij Argentinië de grootste vijand, en een hele goede speler – Lisandro Martínez – mag alleen af en toe invallen. Dus die coach houdt ook niet van voetballen", aldus de chef voetbal van De Telegraaf.

Driessens voorspelling is dan ook helder: "Ik denk wel dat Nederland aan het langste eind trekt. Daar zit meer voetbal in dan bij die tien van Argentinië." Wanneer het beeld terugkeert naar de studio, is Wilfred Genee iets pessimistischer gestemd. "Nu wordt het een hele teleurstelling als we er vrijdag uit gaan", stelt de presentator. Derksen maant hem tot rust: "Daar hoef je niet op te rekenen. Nederland is gewoon veel beter dan Argentinië."

"Hij (Driessen, red.) heeft gelijk", vervolgt de Snor daarop. "Het is een armoedig elftal met een goede keeper." Over sterspeler Messi heeft Derksen soortgelijke woorden over als Driessen. "Opa met zijn tien spelertjes die er niet zoveel van kunnen. Als hij de bal heeft is het leuk, maar zodra Nederland de bal heeft, speelt Argentinië met tien man. Want Messi doet niet mee als de tegenpartij de bal heeft. Die komt pas in actie als hij die op een serveerblaadje krijgt."

Derksen weet dan ook zonder abracadabra te benoemen wat Nederland vrijdag te doen staat in het Lusailstadion. "Je moet de mensen die op Messi passen afschermen. Die moet geen bal krijgen", aldus de analist. Messi ziet zelf in ieder geval een zware kluif in Nederland, zo liet hij zaterdag al weten. "Zij spelen heel goed, ze gaan ons het niet makkelijk maken. Het WK was al zwaar, maar nu we in de kwartfinale staan zal dat nog meer het geval zijn."