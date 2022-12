Prachtige ode aan verguisde Blind: ‘Expressie op het gezicht is formidabel’

Zondag, 4 december 2022 om 18:51 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:53

Willem Vissers heeft in zijn column in de Volkskrant een mooie ode gebracht aan het geluk van Daley en Danny Blind tijdens de achtste finale tegen de Verenigde Staten (3-1). De verdediger van Ajax was verantwoordelijk voor de tweede Nederlandse treffer en zocht na zijn doelpunt zijn vader langs de zijlijn. Het beeld werd gevangen door de vele camera's en werd wereldwijd verspreid. Volgens Vissers was het een schitterend moment voor de zo verguisde linksback en zijn vader. "Intens gelukkig. Een kwestie van sport en liefde, op zijn allermooist."

Blind begon weifelend tegen de Verenigde Staten en kende een moeizaam eerste kwartier, maar was op slag van rust verantwoordelijk voor de 2-0 en leverde bij de 3-1 van Denzel Dumfries de assist. Na zijn doelpunt liep de linkervleugelverdediger richting de zijkant, waar hij eerst in de armen van Wout Weghorst viel en later een onderonsje had met zijn vader. "De expressie op de gezichten en in de gebaren is formidabel", schrijft Vissers. "De scorende zoon, lachend en stralend, grijpt het hoofd van zijn kleinere vader vast. Zo van: wat een moment is dit, we gaan winnen van Amerika, en wij, vader en zoon, beleven het samen. Hoe mooi is dat."

Zowel bij Ajax als bij het Nederlands elftal lijkt Blind het eerste mikpunt van kritiek. De verdediger wordt onder meer verweten dat hij niet snel genoeg is. "Zo vaak is hij verguisd, als linksback van Ajax, of bij Oranje, als zijnde te langzaam", gaat Vissers verder. "Terwijl hij zo goed kan voetballen. Zijn passing is geweldig, zijn inzicht ook, de kunde om op het juiste moment diep te spelen, om zich goed op te stellen en problemen te verijdelen. Maar altijd gaat het over zijn gebrek aan pure snelheid. Altijd de roep om anderen: Wijndal bij Ajax. Malacia in Oranje. Altijd gaat hij onverstoorbaar door. Met een kastje bij zijn hart, ook dat nog, om een mogelijk verstoord hartritme te herstellen. Langzaam is hij, met zijn licht afwijkende hart, over de angst gegroeid."

Volgens Vissers heeft Blind zijn basisplaats bij het Nederlands elftal - hij stond dit WK tot dusver alle wedstrijden in de basis - niet te danken aan het feit dat zijn vader een rol in de technische staf heeft als assistent van Louis van Gaal. "Vader en zoon bij een voetbalploeg, het is een precaire situatie. Toen Daley eens een fout maakte in Turkije, jaren geleden, terwijl vader Danny bondscoach was en het WK van Rusland ver weg, had vader hem moeten wisselen. De zoon keek ontsteld naar de kant, met het woord sorry in zijn oogopslag gegrift. Maar nu is vader Blind weer de assistent van Van Gaal, en die kijkt niet naar reputaties of familiebanden."