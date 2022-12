Hakim Ziyech leidt Marokko met magistraal doelpunt naar groepswinst

Donderdag, 1 december 2022 om 17:55 • Noel Korteweg • Laatste update: 18:04

Marokko is Groep F van het WK razendknap geëindigd op de eerste plaats. De Leeuwen van de Atlas waren in het Al Thumama Stadium in Doha met 1-2 te sterk voor Canada en zagen Kroatië en België gelijkspelen (0-0). Groepswinst is daardoor een feit. Hakim Ziyech opende op magistrale wijze de score voor Marokko met een afstandsschot van ruim dertig meter; Youssef En-Nesyri verzorgde de tweede treffer van Marokko.

Bondscoach Walid Regragui wijzigde zijn elftal vergeleken met het gewonnen duel met België (0-2) op één plek. Abdelhamid Sabiri verving Selim Amallah op het middenveld. Verder waren Achraf Hakimi en Yassine Bounou dus fit om te starten tegen Canada. Laatstgenoemde kwam voorafgaand aan de wedstrijd tegen België nog mee het veld op, maar moest zich kort voor dat duel laten vervangen door Munir. Donderdagavond stond Bounou dus gewoon onder de lat.

Het duurde iets meer dan drie minuten voordat Marokko de score al opende. Het leek alsof Canada-doelman Milan Borjan een te korte terugspeelbal van Steven Vitória het veld in wilde dribbelen, maar dat mislukte volledig. De keeper van Rode Ster Belgrado legde de bal zo in de voeten van Ziyech, die vervolgens vanaf ruim dertig meter afstand met een magistrale lob binnenschoot en Marokko op voorsprong zette: 0-1. Nog geen twintig minuten later lag de tweede treffer er al in.

Hakimi stuurde Youssef En-Nesyri met een geweldige lange bal de ruimte in. De spits van Sevilla, die dit WK nog geen goal wist te maken, nam de pass met zijn knie mee en schoot vervolgens hard en laag achter Borjan: 0-2. De Leeuwen van de Atlas zaten daardoor na ruim een half uur spelen op rozen, maar zagen Canada vijf minuten voor rust de aansluitingstreffer maken. Sam Adekugbe gaf na een fijne actie op de linkervleugel een lage voorzet richting de penaltystip, maar zag de bal via Nayef Aguerd in het doel belanden. De verdediger van West Ham United veranderde de voorzet onbedoeld van richting en verschalkte daardoor zijn eigen doelman: 1-2.

Halverwege de tweede helft ging Marokko door het oog van de naald. Atiba Hutchinson, die meer dan honderd wedstrijden voor PSV speelde tussen 2010 en 2013, kopte op de onderkant van de lat. De bal leek in eerste instantie over de lijn te zijn geweest, maar doellijntechnologie wees even later uit dat dat – op enkele millimeters na – niet het geval was. Tien minuten voor tijd was Abderrazak Hamdallah op weg naar de beslissing, maar de aanvaller van Al-Ittihad Jeddah kwam niet voorbij Hutchinson, waardoor de aanval op niets uitliep. Marokko speelt in de achtste finale van het WK tegen de nummer twee uit Groep E, die bestaat uit Spanje, Japan, Costa Rica en Duitsland.