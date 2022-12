Elfrink noemt één naam die mogelijke rol kan spelen bij terugkeer Ihattaren

Donderdag, 1 december 2022

Mohamed Ihattaren lijkt op alle mogelijke manieren te willen hinten op een terugkeer bij PSV. De aanvaller annex middenvelder liet middels een foto op Snapchat doorschemeren dat een comeback op het voetbalveld in de pijplijn zit. Dat zou moeten gebeuren bij de club waar hij zijn jeugdopleiding genoot, maar in Eindhoven lijken ze vooralsnog niets te zien in een hereniging. Zelfs een terugkeer bij het beloftenteam is gedoemd te mislukken, stelt Rik Elfrink in het Eindhovens Dagblad.

Elfrink is voor zijn beschouwende stuk te rade gegaan bij mensen die in het verleden met Ihattaren samenwerkten. Het gaat daarbij onder meer om mensen binnen PSV en een voormalig zaakwaarnemer van de technicus. "Zij geven desgevraagd aan zich totaal geen raad meer met hem te weten", aldus de clubwatcher. "Ze hebben hun hulp simpelweg opgegeven en het zijn niet de minste namen uit de voetballerij. Wel kan Ihattaren bij een aantal van hen op assistentie blijven rekenen als hij belt, zo verklaren ze. Zo bont heeft hij het dus nog niet gemaakt."

Ihattaren stond in de afgelopen negentien maanden slechts vijf minuten op het veld. Dat was namens Ajax in de verloren bekerfinale tegen uitgerekend PSV. Elfrink gelooft niet dat Ihattaren bij PSV een nieuwe kans gaat krijgen. "Het is als gezegd amper voorstelbaar, omdat een terugkeer naar Eindhoven een enorme hoeveelheid turbulentie zal veroorzaken", gaat Elfrink verder. "PSV is bezig met een titelrace en kan dat totaal niet gebruiken. Zelfs een terugkeer bij het beloftenteam, waar Adil Ramzi nu als trainer de scepter zwaait, is uitermate delicaat."

Ramzi is net als Ihattaren van Marokkaanse komaf, droeg tussen 2000 en 2004 het shirt van PSV en is nu trainer van het beloftenteam. De voormalig aanvallende middenvelder nam afgelopen zomer het stokje over van de doorgeschoven Ruud van Nistelrooij. "Ramzi was als speler en nu als trainer een rolmodel en is misschien een van de weinigen die hem kan raken, maar kan geen scenario gebruiken waarin eventuele problemen met Ihattaren zijn hele team ontwrichten. Als PSV eventueel zou beginnen aan een terugkeer van Mohamed Ihattaren, moet er een enorme omslag in zijn hoofd hebben plaatsgevonden."

Broer Ihattaren

Iemand die mogelijk wél een belangrijke rol bij de terugkeer zou kunnen spelen is de broer van Ihattaren. "Als Ihattaren hem de kans geeft", zegt Elfrink. "Hij onderhield in het verleden de contacten met PSV en werd door iedereen bij de club serieus genomen. Een comeback in het PSV-shirt zou meer dan een wonder zijn, zeker nu ook Ajax de stekker uit het project met het gevallen talent heeft getrokken. Het is eigenlijk al een minuut over twaalf. Alleen als hij het zelf écht wil wordt het nog wat, geeft een oud-begeleider aan. Hij is niet de enige die er een hard hoofd in heeft."