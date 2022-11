Ihattaren wil terug naar PSV; Rik Elfrink rept over ‘een oceaan door de Rijn’

Woensdag, 30 november 2022 om 20:47 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:05

Mohamed Ihattaren zou dolgraag willen terugkeren bij PSV, zo bevestigt Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Op dit moment is een comeback van de twintigjarige middenvelder bij de Noord-Brabantse topclub echter uitgesloten. "Er is geen sprake van", zegt de doorgaans zeer goed geïnformeerde PSV-watcher op Twitter.

Ihattaren voedde zelf de geruchten over een nieuw avontuur bij PSV, de club waar hij van 2010 tot 2021 rondliep. De aanvallende middenvelder, nu nog door Ajax gehuurd van Juventus, plaatste op Snapchat een foto van zichzelf in het tenue van PSV. "Soon?", schreef Ihattaren, gevolgd met emoji die tot stilte maant en een emoji van een voetbal. Daarna bleef het stil vanuit het talent.

Zelf zou Ihattaren graag terugkeren in Eindhoven, weet Elfrink dus, maar formeel wordt er nog niet over gesproken door PSV. "Mijn interpretatie: er zal een oceaan water door de Rijn moeten vloeien, wil dit gebeuren", zegt Elfrink op geheel eigen wijze. Ihattaren doorliep de volledige jeugdopleiding van PSV en speelde uiteindelijk 74 keer in het eerste elftal, waarin hij 11 goals en 18 assists produceerde.

In augustus 2021 vertrok Ihattaren door de achterdeur naar Juventus, nadat toenmalig PSV-trainer Roger Schmidt hem vanwege wangedrag uit de selectie had gezet. Ihattaren probeerde dit kalenderjaar op huurbasis bij Ajax terug te komen op topniveau, maar kwam uiteindelijk tot slechts één korte invalbeurt, uitgerekend tegen PSV (in de verloren finale van de TOTO KNVB Beker).