V/d Vaart complimenteert Van Dijk om nieuwe reactie op Van Basten: ‘Leuk!’

Dinsdag, 29 november 2022 om 20:09 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 20:13

Marco van Basten is positief over het spel van Virgil van Dijk tegen Qatar. De oud-bondscoach uitte nog hevige kritiek op de aanvoerder van Oranje na het teleurstellende gelijkspel tegen Ecuador, maar is goed te spreken over zijn reactie op het veld tijdens het laatste groepsduel. Het optreden van Van Dijk tegen Qatar kan Rafael van der Vaart eveneens bekoren.

“Ik vond hem scherper dan de vorige keer”, zei Van Basten na de 0-2 overwinning van Oranje op Qatar bij de NOS. “Ik vond hem meer aanwezig dan de vorige keer. Dat is alleen maar positief, denk ik.” Van der Vaart deelde Van Dijk vervolgens een compliment uit, aangezien hij zich de kritiek van Van Basten leek aan te trekken. “Ik vind het wel leuk om te zien. Hij is zo'n grote speler en dat is Marco ook geweest.”

“Hij heeft er toch naar geluisterd”, vervolgde Van der Vaart. “Hij was het niet gewend om kritiek te krijgen, maar heeft er toch iets mee gedaan. Dat kon je ook zien aan zijn opmerking dat hij tevreden was over zichzelf”, zei de analist, die refereerde aan het interview dat Van Dijk na de zege op Qatar aan de NOS gaf. “Ik vind het mooi. Het is gewoon een leuke gozer.”

Van Gaal heeft geen problemen met de uitlatingen van Virgil van Dijk, die zei dat Marco van Basten 'nooit positief' is. "Van mij mag iedereen een mening hebben", aldus Van Gaal. "Dat is niet het probleem. Virgil van Dijk heeft heel veel adrenaline in zijn bloed. Dus hij reageert dan scherper dan hij oorspronkelijk had gewild. Daarvoor heeft hij zelf zijn excuses aangeboden, dus dan hoef ik dat niet te corrigeren. Spelers hebben een mening en mogen zich uiten."

Van Dijk zelf kijkt na de groepswinst op het WK uit naar de achtste finale. “Het zal nu om het ‘echie’ gaan”, aldus de centrumverdediger. “Er waren vandaag fases in de wedstrijden dat het goed ging, maar ook momenten waar we niet goed stonden. We weten dat het beter moest na Ecuador. Dat wilden we laten zien. We wilden vertrouwen tanken. Of dat gelukt is? Ik denk het wel. Natuurlijk kon het beter, maar als je ziet dat we uiteindelijk niet veel weggeven. In aanvallend opzicht konden we meer kansen creëren. We houden alleen de nul, winnen 2-0 en zijn groepswinnaar. Nu gaat het voor ons beginnen.”