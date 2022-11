Memphis en Berghuis trekken dezelfde pijnlijke conclusie over Nederlands elftal

Vrijdag, 25 november 2022 om 20:28 • Noel Korteweg

Memphis Depay en Steven Berghuis kwamen vrijdagavond tegen Ecuador (1-1) beiden als invaller binnen de lijnen, maar konden Nederland niet naar een overwinning schieten. Het tweetal was na afloop van het duel kritisch op Oranje en vond dat een gelijkspel het maximaal haalbare was. “We mogen niet mopperen over dit gelijkspel”, is Berghuis duidelijk.

“We hebben hem eruit gesleept, maar zij waren beter”, begint Depay in gesprek met de NOS. “We legden geen goede wedstrijd op de mat en gaven Ecuador de gelegenheid om in hun spel te komen. Dan moet je met 1-1 genoegen nemen.” Nederland maakte geen onbetwiste indruk het Khalifa International Stadium. “Ik denk dat dat te maken heeft met de opties die je elkaar moet bieden, op de juiste momenten vrij komen bijvoorbeeld. De afstanden in dit systeem zijn soms te groot. Je moet je op de juiste momenten aanbieden, maar dat lukte niet echt en daardoor kwamen we lastig tot voetballen”, gaat de spits van Barcelona verder.

Memphis kwam zelf in de rust binnen de lijnen voor Steven Bergwijn. Eerstgenoemde speelde na zijn invalbeurt van dertig minuten tegen Senegal (0-2) vrijdagavond daardoor één helft, maar is niet tevreden. “Ja, ik heb 45 minuten gespeeld… Ik moet zeggen dat ik niet echt het gevoel had dat ik in mijn spel kon komen. Helaas. Zo’n wedstrijd was het ook. Ik ben toch een speler die vaak de bal wil raken en de tegenstander op wil zoeken, maar in die positie ben ik niet gekomen.” Of Memphis moedeloos wordt van het veldspel van Oranje? “Moedeloos niet. Ik houd de moed erin, maar er waren gewoon zo weinig momenten dat je denkt dat je de ruimte in kan duiken. Voorin is dat lastig en dat moet beter.”

Berghuis

Ook Berghuis fungeerde als invaller tegen Ecuador en zag dat het moeizaam ging. “Het was niet goed, maar ik denk dat dit het maximaal haalbare was voor ons. Ecuador was beter. We mogen niet mopperen over dit gelijkspel, het liep niet. We waren niet goed aan de bal en zij waren feller. We moeten dit goed gaan analyseren, want we hebben genoeg kwaliteit om wél goed aan de bal te zijn. Hopelijk kunnen we dat dinsdag tegen Qatar laten zien. We staan er nog best redelijk voor in de poule als je naar de punten kijkt.” Oranje staat, net als Ecuador, na twee wedstrijden op vier punten. Senegal heeft drie punten, terwijl gastland Qatar nog met lege handen staat.