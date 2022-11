Zorgwekkende beelden van Neymar zorgen voor veel onrust in Brazilië

Donderdag, 24 november 2022 om 22:48 • Guy Habets

Neymar is niet ongeschonden uit de eerste WK-wedstrijd met Brazilië tegen Servië gekomen en dat zorgt voor veel onrust in Brazilië. Op beelden is te zien dat de steraanvaller na de wedstrijd naar de spelerstunnel strompelt en dat hij een zeer dikke enkel heeft. De Braziliaanse teamarts heeft ondertussen bekendgemaakt dat Neymar die enkel heeft verstuikt.

Na tachtig minuten, toen Brazilië via twee goals van Richarlison al op een 2-0 voorsprong stond, werd Neymar vervangen door Antony. Dat leek een voorzorgswissel van bondscoach Tite, maar er blijkt toch iets aan de hand te zijn met de vleugelaanvaller van Paris Saint-Germain. Op foto's van na de wedstrijd was al te zien dat de rechterenkel van Neymar behoorlijk opgezwollen was en bewegende beelden lieten zien dat lopen bijna niet mogelijk was.

In een kort statement heeft de Braziliaanse bond laten weten dat de rechterenkel van Neymar verstuikt is en dat er in de komende 24 uur onderzocht wordt hoe ernstig dat is en hoe lang de aanvaller voorzichtig moet zijn met die enkel. In Brazilië is ondertussen al onrust ontstaan en gaan de gedachten terug naar 2014, toen de ster in de kwartfinale van het WK in eigen land een wervel brak en de halve finale moest missen. Die ging toen met maar liefst 7-1 verloren tegen Duitsland.

Mocht Neymar dusdanig zwaar geblesseerd zijn dat hij de rest van het toernooi moet missen, heeft Tite de nodige alternatieven achter de hand. Zo vielen Antony, Gabriel Martinelli, Rodrygo en Gabriel Jesus al in tijdens de wedstrijd tegen Servië en zijn Richarlison en Raphinha ook twee spelers die op meerdere posities in de voorhoede uit de voeten kunnen. Toch zou het gemis van de sterspeler een forse klap zijn voor de titelaspiraties van de Brazilianen.