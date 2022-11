Valentijn Driessen onthult de twee nieuwe basisspelers bij Oranje

Donderdag, 24 november 2022 om 22:22 • Guy Habets • Laatste update: 22:24

Valentijn Driessen heeft uit de doeken gedaan welke twee wijzigingen bondscoach Louis van Gaal in zijn elftal doorvoert voor de clash met Ecuador van vrijdag. Ten opzichte van het met 2-0 gewonnen duel met Senegal van afgelopen maandag zullen Jurriën Timber en Davy Klaassen hun opwachting gaan maken. Matthijs de Ligt zal in elk geval vanaf de reservebank toekijken.

Van Gaal wilde op de persconferentie weinig loslaten over de opstelling van het Nederlands elftal voor de wedstrijd tegen Ecuador, maar Driessen heeft al de nodige geluiden opgevangen uit het Oranje-kamp. "Timber speelt in ieder geval", zegt de chef voetbal van de Telegraaf tijdens de Oranjezomer op SBS6. "Toevallig kreeg ik daar net een appje over, dus dat verwachtte ik al. Een appje van Louis? Nee, die is niet zo'n drukke apper met mij, helaas. Je kon wel zien dat hij op de training al druk bezig was met Timber."

De verdediger is niet de enige Ajacied die in het elftal zal komen, zo weet Driessen. "We kunnen van Timber uitgaan en ik denk ook dat onze vriend Davy Klaassen gaat spelen. Dat heb ik wel zo begrepen. Ik heb niet alle namen, maar deze twee spelers weet ik wel. Ik ben wel benieuwd voor wie Klaassen erin komt. Wordt dat voor Vincent Janssen, Steven Bergwijn of Cody Gakpo? Ik denk dat Janssen eruit gaat, dat Gakpo naar voren wordt gehaald en Klaassen dan erachter staat."

Zeker is in elk geval wel dat Memphis Depay niet zal starten. De bondscoach van Oranje gaf eerder op donderdag al te kennen dat zijn steraanvaller maar een helft kan spelen. "We hebben Memphis altijd in de partijvormen meegenomen, voor de ongecontroleerde bewegingen. We gaan nu naar de volgende stap. Dat is 45 minuten. Met zo'n blessure is het altijd lastig, wanneer kun je beginnen? We hebben data en na vergelijkingen komen we tot het besluit wanneer hij negentig minuten zal gaan spelen."