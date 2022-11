Ruime onvoldoendes bij Marokko: ‘Hij kan er geen fucking reet van’

Woensdag, 23 november 2022 om 12:56 • Kevin van Buuren • Laatste update: 13:24

Marokko en Kroatië moesten in hun eerste wedstrijd de punten delen. In het programma Leeuwen bekijkt en bespreekt Voetbalzone samen met twee oud-voetballers de WK-wedstrijden van de Oranje Leeuwen en de Marokkaanse Leeuwen van de Atlas. Voor Marokko - Kroatië nemen Ali Boussaboun en Dries Boussatta plaats in de analistenstoel naast presentator Justus Dingemanse. Zij deelden hun rapportcijfers voor de individuele prestaties van de Marokkaanse ploeg.

De tweede helft startte explosief. Na een afstandsschot van Hakim Ziyech kopte Noussair Mazraoui van dichtbij op doelman Dominik Livakovic. Vrijwel direct daarna kreeg Kroatië een kans uit een corner, waar Mazraoui na een redding van Yassine Bounou de bal weghaalde voordat Dejan Lovren gevaarlijk kon worden. De voormalig WK-finalist klopte de gehele tweede helft op de Marokkaanse deur, maar de Noord-Afrikanen hielden knap stand, wisten veel dreiging onschadelijk te maken en sleepten een punt uit het vuur.

Mazraoui viel later geblesseerd uit. Hij krijgt van de analisten een zes. “Hij en Hakimi kunnen in hun kracht komen als ze vanuit goed positiespel hun momenten kunnen kiezen. Marokko moest nu veel verdedigen”, zegt Boussaboun. Ook keeper Yassine Bounou was een continue sta in de weg voor de Kroaten en kreeg een 8,5. “Een fantastische keeper, maar dat laat hij ook al lang zien bij Sevilla”, benadrukt de oud-speler van onder meer Feyenoord.

Op het middenveld was Amrabat het absolute lichtpunt voor de gasten. “Hij zit verdedigend overal tussen. Een dijk van een wedstrijd”, zag Boussaboun. De controleur won volgens de statistieken al zijn persoonlijke duels. Boussatta snapt niet dat Azzedine Ounahi en Selim Amallah zo lang bleven staan. Vooral laatstgenoemde moest het ontgelden. “Hij kan er geen fucking reet van! Hij heeft ook geen idee wat er allemaal om hem heen gebeurt als hij de bal krijgt.” Boussaboun raadt de middenvelder aan wat kracht op te bouwen. “Neem een paar Kinder Bueno’s. Amallah kreeg een vier van drievoudig Oranje-international Boussatta. “Als je het terugkijkt, zie je dat hij alles fout doet.”

In de aanval wist Marokko geen potten te breken. Youssef En-Nesyri kwam daar volgens de kritische kijkers tekort. “Hij is eigenlijk de beste slechte spits die we hebben.” Bousaboun probeert niet te streng te zijn voor de man die zich op een eiland bevond. “Hij werkt zo hard. Sleurt de hele wedstrijd lang.” De bondscoach krijgt een 7,5 van Boussatta. “Hij zakte iets te ver in in de eerste helft. De tweede helft schoven ze iets op. Maar, hij had die twee middenvelders eerder mogen wisselen.”