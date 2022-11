‘FIFA wijzigt reglementen niet en verbiedt OneLove-band op WK’

Het dragen van de OneLove-armband tijdens het WK in Qatar is tegen de FIFA-regels, weet The Telegraph. De Engelse krant heeft vernomen dat de wereldvoetbalbond dit aan de Engelse voetbalbond FA heeft medegedeeld. De Engelsen zijn daar ontstemd over. Ook het Nederlands elftal en in het speciaal aanvoerder Virgil van Dijk kunnen in een spagaat raken door de mededeling van de FIFA.

Van Dijk liet eerder al weten van plan te zijn om de armband te dragen in de openingswedstrijd tegen Senegal. Bij een vergadering met de FIFA kreeg de FA echter te horen dat het verboden is om de OneLove-armband te dragen op het WK. Er moet officieel goedkeuring worden gegeven voor wijzigingen aan de kleding, zoals het dragen van een afwijkende armband. Dit is niet gebeurd.

The Telegraph weet te melden dat deze beslissing voor 'grote frustraties' heeft gezorgd in Engeland. Behalve Nederland en Engeland wilden ook de aanvoerders van België, Zwitserland, Wales en Denemarken met de OneLove-band om spelen. BILD kwam zondag al met een gerucht dat een aanvoerder die de armband draagt bij aanvang van de wedstrijd een gele kaart krijgt. Dit werd door de WK-organisatie en de FIFA nog niet bevestigd.

Als alternatief voor de in Europa gelanceerde OneLove-armband pleit de FIFA voor aanvoerdersbanden met teksten als #SaveThePlanet en #NoDiscrimination. Een bron binnen de FA liet aan The Telegraph weten 'dit verzoek van de FIFA te respecteren', maar dat men toch van plan is de OneLove-band te blijven dragen. Van Dijk liet eerder al tegenover de NOS weten het dragen van de OneLove-band te heroverwegen als hem dit op een gele kaart komt te staan. "Dan is dat iets wat we moeten bespreken met elkaar. Ik speel niet graag met een gele kaart op zak."