Moet PSV zich opmaken voor vertrek? ‘Ik sta daar wel open voor’

Joël Drommel staat open voor een vertrek bij PSV, zo heeft de doelman van PSV gezegd na afloop van het duel met Fortuna Sittard (1-1) gezegd tegen PSV-watcher Rik Elfrink.

Drommel mocht zondagmiddag voor het eerst dit seizoen onder de lat beginnen in de Eredivisie. De voormalig keeper van FC Twente maakte een redelijke indruk, maar moest wel één keer vissen.

Fortuna kwam namelijk op voorsprong in de eerste helft dankzij een treffer van Inigo Cordoba. De Spanjaard rondde van dichtbij af. Laat in het tweede bedrijf kwam PSV via een doelpunt van Jerdy Schouten op gelijke hoogte.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Drommel kwam voor het laatst in actie op 24 januari. Toen speelde PSV in de achtste finale van de TOTO KNVB Beker tegen Feyenoord (1-0 verlies).

De 27-jarige sluitpost heeft dus bijna vier maanden moeten wachten tot hij weer mocht spelen, dat wil hij in de toekomst niet meer.

“Ik heb enorm van het kampioenschap genoten. We gaan kijken wat er gaat gebeuren. Ik weet het zelf ook nog niet.”

“Iedereen weet dat ik meer wil spelen. Dat kan ook elders zijn, maar er speelt niks. Ik sta er wel open voor”, besluit de in Bussum geboren goalie het interview.



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties