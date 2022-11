Dani de Wit kan langer van vakantie genieten als gevolg van schorsing

Vrijdag, 18 november 2022 om 16:41 • Sam Vreeswijk

Dani de Wit moet het eerste Eredivisieduel van AZ in 2023 aan zich voorbij laten gaan. De 24-jarige middenvelder kreeg eind oktober een rode kaart in het Eredivisie-duel met FC Volendam (2-1 winst), en het schikkingsvoorstel van de aanklager van de KNVB bedroeg drie wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk. AZ ging in hoger beroep, maar kreeg vrijdag te horen dat de straf gehandhaafd blijft.

De Wit kreeg in het duel met Volendam al binnen een kwartier rood, nadat hij zijn noppen in de kuit van Robert Mühren plantte. Daardoor moest hij het daaropvolgende duel met RKC Waalwijk (3-1 nederlaag) al aan zich voorbij laten gaan. De wedstrijd daarna, tegen PSV (0-1 winst), mocht de middenvelder wel meedoen, omdat de schorsing tijdelijk werd opgeschorst terwijl het door AZ ingediende hoger beroep werd behandeld.

?? De schorsing van Dani de Wit blijft onveranderd. De middenvelder moet daardoor het duel met Vitesse missen. #AZ #azvit — AZ (@AZAlkmaar) November 18, 2022

Nu blijkt dus dat De Wit ook voor het tweede duel geschorst blijft. Dat zal de eerstvolgende wedstrijd na de WK-break zijn: op zaterdag 7 januari, in het AFAS Stadion tegen Vitesse. AZ zal die wedstrijd beginnen als nummer vier van de Eredivisie, met vier punten achterstand op koploper Feyenoord en één punt op nummer drie PSV en nummer twee Ajax.

De Wit is dit seizoen, net als in de vorige jaargang, een vaste waarde in het elftal van trainer Pascal Jansen. Hij miste slechts één duel: tegen RKC. In de 25 overige wedstrijden begon hij steeds in de basis bij de Alkmaarders. Daarin was hij goed voor tien doelpunten en twee assists. Vorige maand plaatste De Wit zich met AZ voor de knock-outfase van de Conference League.