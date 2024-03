Martens bevestigt: man van 181 duels en 45 goals lijkt AZ te gaan verlaten

Dani de Wit lijkt AZ na dit seizoen te gaan verlaten. Dat bevestigt Maarten Martens, trainer van de Alkmaarders, tegenover ESPN. De Wit zou 'iets anders willen' en daarom zijn aflopende contract niet willen verlengen. De middenvelder zelf laat zijn toekomst echter compleet in het midden tegenover de camera.

AZ won zaterdag met 2-0 van Vitesse, mede dankzij een treffer van De Wit. Dat was alweer zijn negende competitiegoal dit seizoen en zijn elfde over alle competities.

Martens prijsde zich na afloop dan ook zeer gelukkig met de goaltjesdief. De Belgische oefenmeester lijkt echter niet op De Wit te rekenen na de zomer.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"Het is een goede en belangrijke speler voor ons", zegt Martens. "Maar wat ik eerder al vernomen had is dat hij wel eens wat anders wil. Dat is van het management gehoord heb." De Wit is zelf echter een stuk minder stellig over zijn toekomst.

De 26-jarige Hoornaar was voor Martens namelijk al voor de camera verschenen. Daar zei hij 'geen idee' te hebben waar zijn sportieve toekomst ligt.

"Voorlopig speel ik nog zeven wedstrijden voor AZ en daarna gaan we het allemaal wel zien. Ik heb ook nog niet gesproken over een nieuw contract", aldus De Wit.

Die tevens zegt een buitenlands avontuur niet uit te sluiten. "Dat is een van de opties. Maar als ik al een nieuwe club had gevonden, had ik het je graag verteld."

De Wit mag inmiddels met recht een gewaardeerde kracht genoemd worden in Alkmaar. Het jeugdproduct van Ajax kwam sinds zijn komst in 2019 tot 181 officiële duels, waarin hij 45 keer doel trof en 21 maal aangever was. De Wit vertegenwoordigt volgens Transfermarkt momenteel een marktwaarde van 4,5 miljoen euro.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties