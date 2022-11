Harde dreun voor Frankrijk: Bundesliga-topscorer moet WK laten schieten

Woensdag, 16 november 2022 om 07:03 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:56

Christopher Nkunku heeft een week voor de start van het WK een streep door het mondiale eindtoernooi moeten zetten. De spits van RB Leipzig raakte dinsdagavond een paar minuten voor het einde van de training geblesseerd aan zijn linkerknie en stapt niet in het vliegtuig naar Qatar, zo heeft de Franse bond bekendgemaakt. Nkunku raakte in botsing met Eduardo Camavinga en moest de strijd meteen staken. Woensdag vliegt de Franse selectie naar het WK.

De Franse bond schrijft op de officiële website dat dinsdagavond radiologische onderzoeken hebben plaatsgevonden waaruit is gebleken dat Nkunku een verstuiking heeft opgelopen. De bond heeft een medisch dossier naar de FIFA gestuurd, wat een vereiste is om een vervangende speler mee te mogen meenemen. Deschamps diende maandagavond om 19.00 uur zijn lijst met 25 namen in bij de wereldvoetbalbond. Deschamps heeft Randal Kolo Muani opgeroepen als vervanger van Nkunku.

De blessure is een hard gelag voor Nkunku. De aanvaller maakt een uitstekend seizoen door bij RB Leipzig en is als topscorer van de Bundesliga de WK-break ingegaan. De Fransman staat op twaalf treffers in vijftien competitiewedstrijden. In de laatste zeven officiële wedstrijden wist hij zeven keer het net te vinden. Tijdens de laatste interlandperiode, de Nations League-wedstrijden tegen Oostenrijk en Denemarken, kreeg hij in totaal veertig minuten speeltijd van Deschamps.

Nu het medische dossier is goedgekeurd door de FIFA, is Kolo Muani bij de selectie gehaald als vervanger. De aanvaller van Eintracht Frankfurt was dit seizoen tot dusver goed voor vijf treffers in de Bundesliga. Karim Benzema, Kingsley Coman, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé en Marcus Thuram zijn de andere aanvallers in de selectie van les Bleus. Mike Maignan, Jonathan Clauss, Ferland Mendy, Lucas Digne en Wissam Ben Yedder vielen af uit de voorselectie.