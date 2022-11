Sneijder haalt uit naar Mo Nouri inzake Ihattaren: ‘Dan vertel je dit niet’

Dinsdag, 15 november 2022 om 18:41 • Laatste update: 18:50

Wesley Sneijder verbaast zich over uitspraken van Mo Nouri. Mohamed Ihattaren laat zich sinds kort begeleiden door de oudere broer van voormalig Ajacied Abdelhak Nouri om zijn leven op de rails te krijgen. Sneijder begon twee weken geleden ook een begeleidingstraject van de twintigjarige middenvelder, maar maakte maandagavond bij Veronica Offside bekend zijn handen van Ihattaren af te trekken.

"De opstartproblemen die ik vorige week noemde zijn groter geworden", zei Sneijder. "Ihattaren heeft wel passie en vreugde, alleen... het is allemaal even moeilijk. Hij kan die knop nog niet omzetten. Althans, dat heb ik geconcludeerd.” Sneijder gaf vervolgens aan al gebroken te hebben met Ihattaren. “Misschien is het goed dat ik mezelf nu even terug heb getrokken. Misschien wordt hij nu wakker en gaat hij er zelf mee aan de slag. Voor mij is het klaar. Een nederlaag? Voor mij zeker niet. Zo stond ik er vanaf het begin in: hij moet het voor zichzelf doen, niet voor mij. Als hij niet wil, of niet kan... Mij heeft hij er niet mee, alleen zichzelf."

Mo Nouri gaf afgelopen weekend in een interview op het YouTube-kanaal van Houssain nog aan dat Ihattaren fit begint te worden. Hij begeleidt Ihattaren momenteel samen met zaakwaarnemer Ali Dursun. “We gaan ervoor, Ihattaren gaat er zelf natuurlijk sowieso voor”, zei Nouri. “Natuurlijk hebben we een plan hoe we het gaan aanpakken. Het belangrijkste is dat hij nu fit wordt en hij is nu fit aan het worden. Je slaagt sowieso, of het nou in het voetbal is of daarbuiten. Dat is voor ons het belangrijkste. We willen allemaal dat hij weer de top haalt, en dat kan hij. Dat gaat ook gebeuren, maar we moeten de basis niet vergeten. We vinden het belangrijker dat hij eerst als mens goed in zijn vel zit.”

Sneijder werd bij Veronica Offside geconfronteerd met de uitspraken van Nouri. “Ik was ook verbaasd toen ik het hoorde”, zo luidde de reactie van de recordinternational van Oranje. “Ik snap ook niet hoe Mo Nouri kan vertellen dat het goed gaat met Ihattaren. Als je echt het beste met iemand voorhebt… Dan ga je dit niet vertellen, terwijl het niet zo is. Dat vind ik jammer. Dat zegt een hoop over de mensen die Ihattaren om zich heen heeft.”