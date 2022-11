Van Gaal begint persco met waarschuwing: ‘Dáár ga ik geen antwoord op geven’

Vrijdag, 11 november 2022 om 13:10 • Wessel Antes • Laatste update: 14:05

Louis van Gaal heeft dinsdagmiddag tijdens de persconferentie gereageerd op zijn definitieve selectie voor het WK in Qatar. De bondscoach van Oranje vond het in de afgelopen weken ‘komisch’ dat er zoveel gesproken werd over afvallers, aangezien een groot deel van zijn selectie al zeker was volgens hem. Daarnaast kondigde hij aan niet te spreken over waarom spelers niet meegaan naar het eindtoernooi in de Golfstaat.

Van Gaal vindt dat hij een goede selectie heeft samengesteld. “Een heel mooie groep. Zoals jullie gezien hebben heb ik niet veel veranderd aan de groep. Ik vond het wel komisch dat er zo veel gesproken werd over welke spelers wel en niet, terwijl ik honderd keer heb aangegeven dat het een fantastische groep is.” Slechts drie spelers uit de definitieve selectie moeten hun debuut in Oranje nog maken.

Toch heeft Van Gaal een goede verklaring om Jeremie Frimpong, Xavi Simons en Andries Noppert alsnog op te roepen. “Frimpong had ik al willen oproepen zo'n zes, zeven of acht maanden geleden, maar toen raakte hij geblesseerd. Dat kon niet. Xavi Simons is de laatste maanden opgekomen, omdat hij een reeks wedstrijden gespeeld heeft in de Nederlandse competitie. Noppert heb ik ook al aangegeven, dat is de keeper in vorm.”

Van Gaal nam daarnaast uitgebreid de tijd om zijn selectieprocedure uit te leggen. “Ik ga jullie het proces uitleggen. Wat wij het afgelopen jaar hebben doorgemaakt”, aldus de oefenmeester. “Ik denk dat wij iedere dinsdag een scoutingvergadering hebben gehad met twaalf mensen. Van die vergadering zijn ook allemaal notulen gemaakt. Dan blijkt hoe zorgvuldig ik ben geweest bij het uitverkiezen van spelers. Als ik over twintig jaar doodga, dan mogen die notulen openbaar worden. Ik denk dat meer dan zestig spelers zijn gevolgd en die zijn ook allemaal gevolgd door meerdere scouts, zodat ik niet een eenzijdig beeld kreeg. Buiten het feit dat ik ongelooflijk veel wedstrijden zie vanuit mijn leunstoel.”

De scouts mochten uiteindelijk niet bij de vergadering over de uiteindelijke selectie zijn. Van Gaal onthult wel wie daar bij waren. “Dat waren dus alleen Edgar Davids, Danny Blind, Louis van Gaal, de dokter Edwin Goedhart, de expert op het fit houden en maken René Wormhoudt en Frans Hoek, de keeperstrainer.” Aanstaande maandag verzamelt de WK-selectie van Van Gaal in Zeist. Een dag later vliegt het gezelschap al naar Doha voor het prestigieuze eindtoernooi.