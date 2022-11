Afellay gelooft na wanvertoning tegen PSV nog altijd in Oranje-kandidaat

Maandag, 7 november 2022 om 07:36 • Tom Rofekamp • Laatste update: 07:39

Ibrahim Afellay wil Brian Brobbey nog niet afschrijven voor het WK. De analist ziet een begenadigd speler in de twintigjarige Ajax-spits, en zou hem eerder selecteren 'dan bijvoorbeeld Vincent Janssen'. Dat Brobbey zondag tegen PSV (1-2 verlies) niet uit de verf kwam, vindt Afellay dan ook te kort door de bocht.

Arno Vermeulen werpt de discussie op bij Studio Voetbal. "Er zijn wel spelers waarvan je denkt: die gaan niet naar het WK", stelt de analist annex commentator. "Brobbey gaat niet naar het WK." Afellay wil nog niet aan een dergelijke conclusie. "Ik vind niet dat je iemand kunt afschrijven op basis van één wedstrijd. Ik zou hem eerder meenemen dan bijvoorbeeld Vincent Janssen. Ik vind Brobbey nu al beter dan hij", stelt de oud-middenvelder.

Hoewel tafelgenoot Pierre van Hooijdonk ook nog geen harde conclusies over de WK-kansen van Brobbey wil trekken, zag hij zondag wel een Brobbey die zichzelf niet was. "Dat hij niet zo goed was: dat kan. Maar hij was Brobbey niet. Hij was ook bezig met de opstootjes, daar was hij ook bij betrokken. Hij werd wel een aantal keren flink aangepakt, maar ja, dat lijkt me normaal met zo'n fysiek. Misschien dat de spanning hem te veel is geworden, net als bij vele anderen. Maar ik vind dat geen goed signaal als ik als bondscoach zit te kijken. Dan wil ik een speler die wél de controle over zichzelf heeft. Maar ik vind het wel een hele goede speler", sluit Van Hooijdonk af.

Afellay haakt in. "Hij was toch niet de enige die zo gefrustreerd rondliep?" "Nee, maar in zo'n wedstrijd, wat een belangrijke wedstrijd is, is hij eigenlijk onzichtbaar", geeft Vermeulen als tegenargument. Afellay keert daarop terug naar zijn eerdere opmerking. "Ik heb het over Brobbey over een langere periode. Hij heeft het toch uitstekend gedaan vanaf het moment dat hij in Ajax 1 is komen te spelen? Van Gaal heeft bovendien zelf aangegeven dat het niet per se leidend is of iemand basisspeler is bij een club", countert de analist tot slot de kritiek dat Brobbey niet alles speelt bij Ajax.

Brobbey is een van de tien aanvallers die kans maken op een WK-selectie. Naast ploeggenoot Steven Bergwijn lijken Memphis Depay en Cody Gakpo de meeste zekerheid op een uitverkiezing te hebben. Voor het tweede plan gaat het tussen Brobbey, Janssen, Luuk de Jong, Wout Weghorst, Arnaut Danjuma, Donyell Malen en Noa Lang.