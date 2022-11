Afellay: ‘Als vandaag examen voor deelname aan WK was, is hij écht geslaagd’

Zondag, 6 november 2022 om 23:42 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:59

Xavi Simons heeft tegen Ajax (1-2 winst) grote indruk gemaakt op de analisten van Studio Voetbal. Rafael van der Vaart, Ibrahim Afellay, Pierre van Hooijdonk en ook Arno Vermeulen zijn unaniem: de aanvallende middenvelder van PSV moet met Oranje mee naar Qatar. "Als vandaag tegen Ajax een examen was voor wie naar het WK mag, dan is hij wel echt geslaagd", aldus Afellay, die na de opmerking bijval krijgt van zijn tafelgenoten.

PSV nam Simons in de slotfase van de zomerse window verrassend transfervrij over van Paris Saint-Germain. "Het leuke aan hem is: wij kenden hem niet", aldus Van der Vaart. "Dan komt hij, en iedereen heeft het over hem. En dan denk je misschien, ik dacht dat in ieder geval, dat hij arrogant is. Nee, zó'n geweldig joch." Het viel Van der Vaart op dat Simons tegen Ajax niet alleen in balbezit meedeed.

"Nee, werken, werken, werken... Verdedigen, verdedigen, verdedigen", somt Van der Vaart op. "Hij heeft echt veel arbeid geleverd. En aan de bal is hij natuurlijk ook fantastisch. Maar ik had niet verwacht dat hij zoveel verdedigende arbeid zou leveren. Hij speelde vandaag echt goed, hoor." De oud-middenvelder haalt een moment uit de topper dat tekenend was. "Op een gegeven moment stond PSV even met tien man en toen moest Simons even rechtsback spelen. De manier waarop hij toen Steven Bergwijn van de bal zette zegt ook wel wat, hoor. Echt een juweeltje."

Ook Afellay is volledig overtuigd van de aanvallende middenvelder, die tegen Ajax als verkapte rechtsbuiten stond opgesteld. "Het is eigenlijk wel heel knap dat een jongen die eigenlijk zonder verwachtingen naar Eindhoven is gekomen, en geruisloos in het elftal zou moeten komen, meteen basisspeler is geworden, en zelfs al sterkhouder is", vindt Afellay. "En dat zonder ervaring in het betaald voetbal ook nog."

Simons leek in de tweede helft een penalty te krijgen na een duel met Devyne Rensch, maar scheidsrechter Danny Makkelie draaide zijn eigen beslissing na het zien van de beelden terug. "Hij kon hem zeker geven", oordeelt Afellay. "Rensch speelt eerst zijn standbeen." Ook Van der Vaart is die mening toegedaan. "Hij geeft eerst die strafschop, maar was het honderd procent géén penalty? Nee. Dan moet je er als VAR vanaf blijven. Tenminste, dat is mij verteld." Vermeulen legt uit: "Die regel is een beetje gekanteld. Het hoeft niet meer 'honderd procent' te zijn om naar de kant geroepen te worden, dat zullen we op het WK ook gaan zien. En in de Eredivisie doen ze dat nu ook al."