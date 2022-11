Ten Hag wordt vernietigd: ‘De enige manager op aarde die dit kan bedenken’

Zondag, 6 november 2022 om 19:00 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:10

Erik ten Hag is zondag door de pijnlijke nederlaag van Manchester United bij Aston Villa (3-1) opnieuw zwaar onder vuur komen te liggen. De manager wordt in de Engelse media bekritiseerd vanwege 'merkwaardige' gemaakte keuzes. "Erik ten Hag is waarschijnlijk de enige manager op aarde die had kunnen bedenken om Donny van de Beek te laten starten", aldus de Manchester Evening News.

United begon verschrikkelijk in Birmingham, waar Unai Emery debuteerde als manager van Aston Villa, en stond al na elf minuten met 2-0 achter. Na een aansluitingstreffer vlak voor rust, een eigen doelpunt van Jacob Ramsey, kreeg United even het geloof terug, maar diezelfde Ramsey schoot Aston Villa in de 49ste minuut naar de 3-1 eindstand.

"Het is onacceptabel. Je moet klaar zijn voor de wedstrijd en dat waren we niet." Erik ten Hag over de verloren wedstrijd tegen Aston Villa. ?? #ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/g0Ztgyo5ev — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) November 6, 2022

De verrassing in Engeland was voorafgaand groot bij het zien van de opstelling van Ten Hag. Van de Beek had al 701 dagen geen basisplaats meer gehad en was in Groot-Britannië eigenlijk al afgeschreven. De voormalig Ajacied kon wederom niet imponeren en krijgt van zowel de Manchester Evening News als Manchester World een 3 voor zijn 'anonieme' optreden. "Weer een wedstrijd die totaal aan de middenvelder voorbij ging", schrijft dat laatste medium. "Hij slaagde er niet in om noemenswaardige momenten te creëren."

En dat had Ten Hag volgens de lokale media moeten weten. "Zijn keuze voor Van de Beek is niet te verdedigen. Van de Beek bij Man United werkt niet", klinkt het. Ten Hag krijgt meer verwijten dan dat. "Marcus Rashford opstellen op de rechterflank werkt niet. Dat werkt nooit. Cristiano Ronaldo in de spits werkt dit seizoen niet. Het duurde meer dan een uur voordat Ten Hag, bij 3-1 achter, een personele of tactische verandering doorvoerde." De manager haalde toen onder meer Van de Beek en Alejandro Garnacho naar de kant, maar ook met Anthony Martial en Anthony Elanga wist United de wedstrijd niet te keren.

De reactie van Ten Hag

Ten Hag zag zijn ploeg vanaf de eerste minuut 'achter de feiten aanlopen'. "Een van de basisvoorwaarden is je instellen op een wedstrijd", zei de voormalig coach van Ajax na afloop. "Je moet klaar zijn. De laatste tijd ging dat goed, maar vandaag waren we niet klaar." United moest dus in de achtervolging en deed dat volgens Ten Hag op een domme manier. "De voorzetten naar Ronaldo waren stupid, omdat ze veel te snel en van veel te ver kwamen. Te veel forceren helpt niet. Je moet wachten op het juiste moment om de voorzet te geven."