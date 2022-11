Arsenal bevestigt titelkandidatuur met dominante zege op Stamford Bridge

Zondag, 6 november 2022 om 14:54 • Guy Habets • Laatste update: 15:01

Arsenal is nog steeds lijstaanvoerder van de Premier League. De formatie uit Noord-Londen won de stadsderby bij Chelsea en steekt daardoor Manchester City weer voorbij op de ranglijst: 0-1. Een frommelgoal van Gabriel Magalhães was voldoende voor de drie punten, al was de formatie van trainer Mikel Arteta negentig minuten lang de bovenliggende partij.

Graham Potter, de trainer van Chelsea, had wederom geen basisplaats in petto voor Hakim Ziyech. De nummer 22 van the Blues moest het, zoals zo vaak dit seizoen, stellen met een reserverol en zag dat Raheem Sterling, Mason Mount, Kai Havertz en Pierre-Emerick Aubameyang de aanvallende posities innamen. Arsenal verdedigde met de elf gebruikelijke namen de koppositie op Stamford Bridge.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

The Gunners wisten na de winst van Manchester City op zaterdag al dat er een zege bij de Londense buren nodig zou zijn om na deze Premier League-speelronde aan kop te blijven staan. De intenties om die plek in handen te houden, bleken ook wel uit het spel van Arsenal. De mannen van Arteta waren de baas in West-Londen en verdienden het om een doelpunt te maken. Voor rust werd die treffer echter niet gemaakt. Offensieve krachten als Bukayo Saka en Gabriel Jesus hadden het vizier niet op scherp staan.

Het moest na rust dan ook van een verdediger komen voor Arsenal. Een corner van Saka werd in het net gedeponeerd door Gabriel, die zijn voet tussen een woud van benen tegen de bal aan wist te zetten voor de 0-1. Wie dacht dat Chelsea daardoor geïnspireerd zou worden tot een zoektocht naar de gelijkmaker, kwam bedrogen uit. De blauwhemden waren niet in staat om druk uit te oefenen en hadden nog geluk dat Arsenal uiteindelijk kon leven met een 0-1 zege.