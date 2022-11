Alfred Schreuder verrast met Ajax-opstelling voor clash met PSV

Zondag, 6 november 2022 om 15:30 • Guy Habets • Laatste update: 15:52

Mohammed Kudus én Brian Brobbey staan in de basis bij Ajax voor het treffen met PSV. De twee aanvallend ingestelde spelers speelden de afgelopen weken afwisselend als spits, maar nu heeft trainer Alfred Schreuder voor een formatie gekozen waarin zowel Kudus als Brobbey kan spelen. De verwachting is dat de Ghanees als aanvallende middenvelder speelt. Ook Steven Berghuis staat in de basis. Hij is fit genoeg bevonden nadat hij afgelopen week in de uitwedstrijd bij Rangers een lichte kwetsuur opliep.

Het was een race tegen de klok voor Berghuis en die heeft de voormalig Feyenoorder gehaald. Hij zal als nummer 8 op het middenveld gaan spelen tegen PSV, samen met Edson Álvarez en Kudus. Ook Brian Brobbey is fit genoeg om mee te doen. De spits kreeg rust tegen Rangers omdat hij te kampen had met een lichte blessure en zag dat Kudus als zijn vervanger een goede wedstrijd speelde. Toch is Brobbey tegen PSV weer de man die als aanvalsleider voor de doelpunten moet zorgen. Hij weet nu echter dat Kudus als aanvallende middenvelder achter hem staat. Kenneth Taylor zit op de bank.

Een speler die de wedstrijd tegen PSV niet heeft gehaald, is Owen Wijndal. De linksback raakte geblesseerd op Ibrox en dacht toen nog dat het wel meeviel, maar zal toch vanaf de tribune moeten toekijken. Het is echter niet Daley Blind, maar Devyne Rensch die als linkervleugelverdediger gaat spelen. De afgelopen maanden werd er vaak kritiek geuit op het spel van Blind en het lijkt erop dat nu ook Schreuder klaar is om andere keuzes te maken. Rensch kan ook centraal achterin spelen, waardoor Calvin Bassey naar linksback zou verhuizen.

De opstelling van Ajax: Pasveer; Sánchez, Timber, Bassey, Rensch; Álvarez, Berghuis, Kudus; Bergwijn, Brobbey, Tadic.