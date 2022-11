Van Hanegem: ‘Ihattaren vroeg om mijn hulp, maar liet daarna niets horen'

Vrijdag, 4 november 2022 om 17:39 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:13

Willem van Hanegem sluit niet uit dat Mohamed Ihattaren zijn voetbalcarrière alsnog weet vlot te trekken. De oud-middenvelder vraagt zich in de Willem & Wessel-podcast van het Algemeen Dagblad af wat er met Ihattaren aan de hand is. "Ik schatte hem toen in als een van de beste Marokkaanse voetballers in Nederland ooit. Wat is er nu van over? Niets", concludeert Van Hanegem.

"Dan denk ik: hoe is het in godsnaam mogelijk? Dat zou ik weleens willen weten", vervolgt de Kromme, die in het verleden bereid was om Ihattaren te helpen. "Mo is een heel aardig ventje als je hem zo ziet. Hij heeft een keer gevraagd of ik een bakkie thee met hem wilde drinken. Soufiane Touzani vroeg dat aan mij. Ik zei: 'Prima, maar dan wel binnen een week, want ik heb nog meer te doen.'"

Het 'bakkie thee' kwam er uiteindelijk nooit. "Binnen een week hoorde ik niets. Toen heb ik gezegd: 'Het is graag of niet. Daaag!'" Maandag maakte Ajax bekend dat de optie tot koop in het huurcontract van Ihattaren niet wordt gelicht. De aanvallende middenvelder gaat daarom in januari terug naar Juventus. Van Hanegem schrijft Ihattaren nog niet af. "Mensen die zeggen dat het nooit meer wat met hem wordt, omdat hij al een halfjaar niet heeft gespeeld, die zijn niet goed bij hun hoofd."

Van Hanegem hoopt dat Ihattaren de juiste club weet te vinden om zijn carrière een nieuwe impuls te geven. "Als hij een beetje slim is – en op het veld laat hij genoeg intelligentie zien – dan wil hij zichzelf alsnog, voor één keer in zijn leven, bewijzen ten opzichte van alle mensen die hem al hebben afgeschreven en uitlachen."