‘Wat hij heeft in zijn pink, heeft Guus Til in zijn hele lichaam’

Vrijdag, 4 november 2022 om 12:10 • Tom Rofekamp

Het aantal mensen dat openlijk treurt om het mislukte huwelijk tussen Ajax en Mohamed Ihattaren neemt in rap tempo toe. Aad de Mos, Ronald de Boer en Jan van Halst voorspelden afgelopen februari hoe het de twintigjarige huurling van Juventus zou vergaan in Amsterdam, met wisselend succes. Negen maanden later staan alle neuzen van het drietal echter dezelfde kant op. "Ik vraag me af of Ihattaren überhaupt ooit nog gaat voetballen."

De Mos, De Boer en Van Halst sloten vlak na zijn komst niet uit dat Ihattaren een succesverhaal zou worden in de Johan Cruijff ArenA. "Als het niet lukt? Dan speelt hij over een paar jaar bij Elinkwijk", plaatste eerstgenoemde toen wel als kanttekening. Nu lijkt een dergelijk scenario steeds dichterbij te komen, beaamt De Mos nu in gesprek met Voetbal International. "Daar begint het nu wel op te lijken, ja."

Van Halst en De Boer verloren in de zomer hun hoop, vertellen ze tegenover het weekblad. Ihattaren maakte in de eerste wedstrijden van de voorbereiding nog flinke indruk, maar verdween daarna plots uit de selectie van Alfred Schreuder. "Tijdens de voorbereiding heb ik Ihattaren op een veldje in Oldenzaal zien spelen tegen SC Paderborn (2-5 verlies, red.)", blikt Van Halst terug. Na afloop interviewden we hem voor Ziggo Sport. De vreugde spatte ervan af. Ik heb ook de vraag gesteld of hij weer de ouderwetse ondeugende Mo was. "Ja, ik ben er weer", zei hij met een grote glimlach. Ik smolt bijna. Ik dacht: hij is er bijna bovenop. Hij zou niet meer terugvallen. Maar verdomme, het is toch gebeurd. Kort daarna ging het toch weer mis."

De Boer zag het op hetzelfde moment misgaan. "Toen hij in de zomer te maken kreeg met privéproblemen en niet meer meetrainde, werd het heel precair. Dan denk je wel: dit wordt geen succesverhaal meer." Anders had Ihattaren wellicht serieus kunnen meedingen om een plek in de WK-selectie, speculeert De Boer. "Als ik nu vraag welke voetballer beter is: Guus Til of Mo Ihattaren? Waarschijnlijk zegt iedereen Ihattaren. Wat hij heeft in zijn pink, heeft Til in zijn hele lichaam. Maar Til zit in de voorselectie van Oranje en Ihattaren is nergens te bekennen. Het gaat niet alleen om talent. Bij profvoetbal komt veel meer kijken."

Ajax maakte maandag bekend dat het de koopoptie op Ihattaren niet zou lichten. De twintigjarige aanvaller annex middenvelder keert zo in de winter terug naar zijn eigenlijke broodheer Juventus. Ihattaren kwam uiteindelijk tot één duel in Ajax 1: in de met 2-1 verloren bekerfinale tegen zijn oude club PSV mocht hij vijf minuten invallen. De Utrechter staat nog tot medio 2025 onder contract bij Juventus.