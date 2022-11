Memphis komt met ongebruikelijk fel statement na publicaties in Spaanse media

Vrijdag, 4 november 2022

Memphis Depay heeft geagiteerd gereageerd op geruchten over ‘tijdrekken’ in zijn revalidatie. AS schreef donderdag dat Barcelona zich zou ergeren aan het tempo waarin de Nederlander zich herstelt van zijn hamstringblessure. Memphis vindt de aantijgingen belachelijk, zo laat hij blijken in een statement op Twitter.

Op 22 september raakte Memphis geblesseerd in het Nations League-treffen tussen Nederland en Polen. Sindsdien kwam de aanvaller niet meer in actie voor zijn land of club en miste hij de duels met Athletic Club, Bayern München, Valencia en Viktoria Plzen. Het niet kunnen meespelen van de laatste paar wedstrijden zorgt voor de meeste onvrede bij Barcelona, aangezien iemand volgens diverse Spaanse media normaal gesproken binnen vijf weken moet kunnen herstellen van een vergelijkbare hamstringblessure.

Hearing some disrespectful rumors about me purposely slowing down my injury.



The media sharing things so easy without actually knowing the facts which as end result creates a negative narrative around my name!



Don’t ever disrespect my professionalism! — Memphis Depay (@Memphis) November 3, 2022

“Ik hoor respectloze geruchten over dat ik expres mijn herstel vertraag”, reageert Memphis in zijn statement. “De media delen dit soort dingen zo makkelijk, zonder de feiten te weten, waardoor er een negatief narratief rondom mijn naam ontstaat. Twijfel nooit aan mijn professionaliteit!”, zo besluit hij zijn bericht op het sociale medium. Niet alleen in de Spaanse media, maar ook door Dick Advocaat werd gesuggereerd dat de aanvaller van Barcelona meer tijd dan noodzakelijk neemt om te herstellen.

Naar verluidt heeft Barça er al genoegen mee genomen dat Depay voor het WK niet meer in actie zal komen voor zijn club. De LaLiga-duels met Almería en Osasuna zullen dus naar alle waarschijnlijkheid ook aan de voormalig PSV'er voorbij gaan en dat betekent dat Memphis zonder wedstrijdritme aan het WK moet beginnen. Oranje opent het toernooi over ruim twee weken met de wedstrijd tegen Senegal en speelt later in ieder geval ook nog tegen Ecuador en gastland Qatar.