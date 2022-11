Swart haalt uit naar Telegraaf-journalisten: ‘Houd op, dat vind ik niet leuk’

Donderdag, 3 november 2022 om 09:13 • Wessel Antes • Laatste update: 09:15

Sjaak Swart is klaar met de kritiek die Valentijn Driessen en Mike Verweij, journalisten van De Telegraaf, leveren op Ajax-verdediger Daley Blind. Mister Ajax vindt het onterecht dat de 32-jarige linkspoot continu wordt aangewezen als dissonant bij de Amsterdamse club, zo zegt hij als ingebelde gast in de Skiete Willy Podcast van Voetbal International.

Swart vindt het logisch dat Ajax dit seizoen als geheel veel kritiek krijgt. “Dat moet ook zo zijn bij de topclubs, want het kan niet zo zijn dat je vijf of zes keer achter elkaar verliest. Dan moet er wat gebeuren.” Toch ziet de ras-Ajacied een patroon wanneer Ajax minder goed presteert. “Dan weet je hoe de pers is. Die kraakt alles af. Er zijn er twee bij De Telegraaf. Het is een Amsterdamse krant, maar het is gewoon niet leuk dat spelers persoonlijk worden aangevallen.”

Met deze opmerking lijkt Swart, zonder direct namen te noemen, zich te richten op journalisten Driessen en Verweij, die namens De Telegraaf Ajax op de voet volgen. De 31-voudig international van Oranje ziet dat vooral Blind het vaak moet ontgelden bij de ochtendkrant. “Dat vind ik echt belachelijk.” Swart vindt het verval van de linkspoot over het algemeen wel meevallen. “Maar je krijgt op een gegeven moment allemaal dat er iets gaat weigeren. Blind heeft nog een beetje pech gehad met zijn hart.”

Blind kwam in zijn carrière al 331 keer uit voor Ajax, waarin de verdediger goed was voor dertien doelpunten en twintig assists. Swart ontkent niet dat de 94-voudig international ooit plaats moet gaan maken voor jongere alternatieven. “Dat moeten ze bespreken en op een gegeven moment moet iedereen afbouwen, maar ze moeten hem niet afkraken. Alsof hij in de weg loopt bij Ajax. Houd op, dat vind ik niet leuk.” Tegen Rangers (1-3 winst) zat Blind negentig minuten op de bank. Zijn vervanger Owen Wijndal viel vlak voor rust uit en werd vervangen door Devyne Rensch.