Ronald Koeman reageert: ‘Een groot talent moet ook leren van zijn fouten’

Maandag, 31 oktober 2022 om 23:34 • Noel Korteweg • Laatste update: 23:35

Ronald Koeman vindt het jammer dat Mohamed Ihattaren niet is geslaagd bij Ajax. De Amsterdammers maakten maandagavond bekend dat de koopoptie in het huurcontract met Juventus niet gelicht wordt, waardoor de twintigjarige aanvallende middenvelder na de jaarwisseling terugkeert naar Turijn. Koeman wist Ihattaren tijdens zijn periode als bondscoach te overtuigen om voor Oranje te kiezen.

“Het is natuurlijk heel jammer. Het was een groot talent”, begint de toekomstig bondscoach in gesprek met ESPN. “Alleen moet een groot talent ook leren van z’n fouten. Als ik het van buitenaf bekijk, is het erg jammer. Nogmaals, de eerste stap moet altijd vanuit de speler komen. Ajax heeft ongetwijfeld dusdanige redenen om de koopoptie in het huurcontract niet te lichten. Daar ben ik niet van op de hoogte”, aldus Koeman, die ook aangeeft dat hij na zijn periode als bondscoach geen contact meer heeft gehad met Ihattaren.

Johnny Heitinga, die de huurling van Juventus begin april van dit jaar liet debuteren bij Jong Ajax, vindt het spijtig voor Ihattaren. “Wanneer ik voor het laatst contact met hem heb gehad? Dat was allemaal aan het begin van het seizoen. Ik heb het vandaag ook vernomen dat hij vertrekt. Uiteindelijk neemt de directie daar een beslissing in. Ik vind het spijtig voor de persoon en voetballer Mo. Helaas is het niet geworden wat we gehoopt hadden. Voor de rest wens ik hem heel veel succes in zijn verdere carrière.”

Ihattaren kwam in het afgelopen kalenderjaar slechts tot één wedstrijd in het eerste elftal van Ajax. De aanvallende middenvelder viel vier minuten voor tijd in in de verloren bekerfinale tegen PSV van afgelopen seizoen (2-1). De technicus werkte de zomer die volgde keihard om topfit aan de voorbereiding op het lopende seizoen te verschijnen. Ihattaren maakte flink indruk tijdens de eerste oefenwedstrijden en een definitieve doorbraak in Ajax 1 leek er daadwerkelijk in te zitten. Halverwege juli verdween hij echter plots van de radar. Ihattaren heeft nog een contract tot medio 2025 bij Juventus.