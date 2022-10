Kritiek op ‘provocerend’ Ajax: ‘Als ze zich een beetje verdiept hadden...’

Maandag, 31 oktober 2022 • Noel Korteweg

Ajax bracht maandagavond naar buiten dat het de koopoptie in het huurcontract van Mohamed Ihattaren niet gaat lichten. De twintigjarige aanvallende middenvelder keert daardoor in januari terug naar Juventus, waar hij nog een contract heeft tot medio 2025. Sjoerd Mossou is kritisch op Ajax en vindt dat de Amsterdammers zich beter hadden moeten verdiepen in Ihattaren.

“Het was onvermijdelijk”, begint de journalist in Voetbalpraat op ESPN. “Ajax heeft gewoon een wilde gok genomen en hoopte dat het wat geld zou opleveren. Er zat natuurlijk ook een beetje provocatie richting PSV bij.” Hans Kraay junior noemt ‘de gok’ van Ajax plausibel. Mossou is het daar deels mee eens, maar is ook van mening dat de Amsterdammers zich beter hadden moeten verdiepen in Ihattaren. “Als je er puur zakelijk naar kijkt, was het misschien wel een plausibele gok.”

Sjoerd Mossou is kritisch op Ajax.

“Maar als Ajax zich een beetje verdiept had, dan hadden ze geweten dat de beste mensen bij PSV hun best hebben gedaan voor Ihattaren. Dat waren echt specialisten op allerlei gebieden. Ajax dacht: dat flikken we wel even. Dat is wel een beetje gek, vind ik”, gaat Mossou verder. Ihattaren kwam uiteindelijk tot één wedstrijd in het eerste van Ajax. De middenvelder viel vier minuten voor tijd in in de verloren bekerfinale tegen PSV van afgelopen seizoen (2-1). “Was dat de gekste wissel ever?”, vraagt Kenneth Perez zich hardop af.

“Dat was vooral heel sneu”, reageert Mossou. “Ook omdat het een provocatie was richting PSV. Zo van, wij gaan het wel even laten zien met die Ihattaren. Dat is niet helemaal zo uitgepakt.” Kraay jr. vindt het jammer dat Ihattaren het niet gered heeft bij Ajax. “Ik vind het echt zo mega triest. Dat zullen wel meer mensen vinden. Ik denk dat ik Ihattaren een klein beetje ken. Als je één-op-één met hem staat na afloop van een wedstrijd is het zo’n ongelooflijk lieve jongen. Blijkbaar lukt het niemand om hem in het gareel te houden.”