Cillessen provoceerde harde kern van PSV: ‘De vriendelijke groeten’

Maandag, 31 oktober 2022 om 09:33 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:30

Jasper Cillessen moest zondagmiddag tegen PSV drie tegentreffers incasseren (3-0). De doelman van NEC werd vanaf zijn eerste balcontact uitgefloten door de harde kern van de Eindhovenaren. Dat dit de 33-jarige goalie niet koud liet, werd gedurende het Eredivisie-duel in het Philips Stadion duidelijk.

Luuk de Jong dacht acht minuten voor rust de 2-0 binnen te koppen, maar in de opbouw van die aanval werden twee overtredingen gemaakt én stond Gakpo buitenspel. Bij het wachten op het oordeel van de videoscheidsrechter hitste Cillessen de fluitende harde kern van PSV-supporters achter hem op door provocerend met zijn armen te zwaaien.

Na het annuleren van de treffer door de VAR deed de doelman van NEC dat nogmaals. “Vriendelijk groeten”, noemde Cillessen het tegenover Trouw. “Het is tweeledig. Er werden ook bepaalde dingen naar ons geroepen.” Vorige week moest de 63-voudig international van Oranje ook drie tegentreffers slikken tegen Go Ahead Eagles (3-3). “De afgelopen twee wedstrijden waren minder dan de periode daarvoor”, erkende Cillessen zondag.

Cillessen doorbrak vorige week zijn mediastilte. De doelman werd begin oktober door Rafael van der Vaart bij Studio Voetbal een ‘naar mannetje’ genoemd en weigerde sindsdien met de pers te praten. "Ik vond het voor mezelf wel even nodig om even een tijdje niet met de media te praten", zei Cillessen vrijdag in gesprek met De Gelderlander. Hij weigerde echter, net als na afloop van het verloren Eredivisie-duel met PSV, te spreken over de ophef die ontstond door de uitlatingen van Van der Vaart.