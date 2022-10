Overstap van Oranje naar Marokko is ingezet: ‘Ik hoop er op WK bij te zijn’

Zondag, 30 oktober 2022 om 19:35 • Noel Korteweg • Laatste update: 19:43

De kans bestaat dat PSV’er Anwar El Ghazi komende winter te bewonderen is op het WK in Qatar. De 27-jarige aanvaller heeft twee A-interlands voor Nederland achter zijn naam staan, maar hoopt met Marokko mee te gaan naar het eindtoernooi wat over iets minder dan een maand begint. El Ghazi, die met drie doelpunten in zes wedstrijden prima is begonnen aan het Eredivisie-seizoen, geeft aan dat de eerste maatregelen voor een eventuele deelname aan het WK al getroffen zijn.

“Ik weet de stand van zaken niet precies. Wat ik wel weet, is dat de Marokkaanse bondscoach mijn paspoort gereed aan het maken is om de overstap te maken naar Marokko”, begint de PSV’er zondagmiddag op de persconferentie na het duel tegen NEC (3-0 winst). “Dat is wel gewoon een feit. Ik heb geen flauw idee of dat op tijd gaat lukken voor het WK. Ze zijn er wel mee bezig. Of het in mijn hoofd zit? Het is een mogelijkheid.”

De aanvaller maakte zijn debuut voor Oranje in 2015 onder toenmalig bondscoach Danny Blind in de interland tegen Kazachstan (1-2 winst). Zijn tweede wedstrijd voor het Nederlands elftal was tegen Tsjechië (2-3 verlies), het duel waarin Oranje het EK van 2016 definitief misliep. El Ghazi probeert niet te veel bezig te zijn met het WK. “Ik wil liever gewoon denken aan de wedstrijden die nog komen gaan, er komen namelijk nog een paar hele belangrijke duels aan.” De ploeg van Ruud van Nistelrooij speelt vóór de winterstop in de competitie nog tegen Ajax (uit) en AZ (thuis).

De aanvaller, die afgelopen zomer voor ruim drie miljoen euro overkwam van Aston Villa, hoopt stiekem wel op het WK. “Ik ben iemand die gewoon van dag tot dag leeft en dan zien we wel wat er gebeurt. Tuurlijk heb je zoiets in je achterhoofd, dat ontken ik ook niet. Ik ben net weer lekker wedstrijdritme aan het krijgen en aan het voetballen, dus dan wil je je daar ook mee bezig houden. Het neemt natuurlijk niet weg dat ik in mijn achterhoofd ook hoop op het WK, als dat mogelijk is.” Marokko zit in Qatar in de poule met Kroatië, België en Canada. De Leeuwen van de Atlas beginnen het eindtoernooi op 23 november tegen de Kroaten.