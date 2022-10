‘Sinds corona lijkt het wel alsof mensen een steeds korter lontje hebben’

Velen zullen bij het horen van de naam van Jordens Peters gelijk aan een Willem II-shirt denken. De oud-aanvoerder van de Tilburgers ruilde vorig jaar de Tricolores echter in voor het geel en zwart van Roda JC Kerkrade, om daar de functie van algemeen directeur te bekleden. Voetbalzone, officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, ging bij hem langs om te kijken hoe hij zijn eerste jaar als algemeen directeur heeft beleefd en wat de supporters van Roda JC in de toekomst kunnen verwachten.

Door Bart D'Hanis

Dat veel mensen de pas 35-jarige Peters associëren met Willem II, is niet zo gek. Hij speelde tussen 2012 en 2021 meer dan tweehonderd officiële wedstrijden voor de club. Het had dan ook niet veel gescheeld of Peters had een functie in het Koning Willem II Stadion vervuld. “Dat ik na mijn carrière met Willem II in gesprek zou gaan, was zelfs onderdeel van mijn laatste contract. Ik heb tijdens mijn loopbaan de studie organisatiewetenschappen afgerond. Toen ik stopte met voetballen, ging ik kijken welke functies er allemaal beschikbaar waren. Uiteindelijk merkte Martin van Geel en ik dat er een beetje geknutseld werd van beide kanten, waarop we hebben besloten dat het niet het juiste moment was”, aldus Peters in gesprek met Voetbalzone.

Veel tijd om te balen van het stuklopen van de onderhandelingen met Willem II was er niet. “Het is allemaal supersnel gegaan. Een paar dagen later zat ik op de tribune bij Willem II en kwam ik mijn oud-trainer Jurgen Streppel tegen. Ik vertelde dat ik een beetje aan het rondkijken was. Hij was destijds al trainer bij Roda JC, dat op zoek was naar een nieuwe algemeen directeur. Hij heeft voor mij het balletje laten rollen. Toen ik later met Roda JC in gesprek raakte dacht ik bij mezelf: het zijn leuke gesprekken, maar ze hebben vast het lef niet om mij aan te nemen. Dat is ook wat ik tegen mijn vrouw heb gezegd. Toen ze belden om te zeggen dat ze in mij de ideale kandidaat zagen, dacht ik meteen: gewoon doen.”

Peters is de achtste algemeen directeur in drie jaar tijd bij Roda JC. De club uit Kerkrade kent een onstuimig recent verleden. Het scheelde niet veel of de Koempels hadden niet meer bestaan. Toen Frits Schrouff in 2019 de geldkraan dichtdraaide, keek Roda JC het faillisement recht in de ogen. De aandelen van Schrouff werden op de valreep overgenomen door Mexicaan Mauricio de la Vega. Dit bleek ook geen gelukkig huwelijk. Maanden na zijn overname had De la Vega nog geen euro naar de Limburgers overgemaakt, waarna supporters hem in de rust van een thuisduel tegen De Graafschap hardhandig het stadion uit werkten. In 2020 keerde de rust in Zuid-Limburg enigszins terug, toen een groep investeerders onder de naam Phoenix de club overnam. Phoenix belooft elk seizoen anderhalf miljoen in de club te investeren, om promotie naar de Eredivisie te realiseren.

“Veel mensen vroegen mij of ik in hemelsnaam wist waar ik aan begon. Er werd vanwege dit onstuimige verleden vaak tegen me gezegd dat Roda niet de makkelijkste club is, omdat ik natuurlijk nog geen ervaring had. Het is niet zo dat mensen zeiden dat ik zou gaan falen, maar ik ben wel gewaarschuwd dat er veel op me af zou komen. Ik heb mijn eigen ideeën, maar ik had voornamelijk het idee dat ik veel zou gaan leren. Er wordt veel advies gegeven en dat ik neem ik ter harte. Het is voor mij echt learning on the job. Natuurlijk maak ik fouten, alleen het liefst niet te veel. Het is een baan die veel van je vergt. Daarbij komt ook nog eens dat Roda, in vergelijking met andere KKD-clubs, een hele grote club is. Het is eigenlijk gewoon een eredivisieclub. Er is hier natuurlijk veel gebeurd. Mijn eerste doel was dan ook om het sentiment van de club keren en het vertrouwen te herstellen. We merken dat we hier grote stappen in hebben gezet, mede gesteund door de sportieve prestaties. Dat zien we ook aan de toeschouwersaantallen en seizoenkaartverkopen, die zijn allebei gestegen sinds 2019. De grootste winst die we hebben geboekt is dat mensen en sponsors zich weer durven te associëren met Roda.”

Jordens Peters voor Willem II in actie tegen PSV.

De Eredivisie bereiken is voor Peters dan ook de stip aan de horizon. In het plan ‘Opstaan en Aanpakken’, gepresenteerd door Peters in juli van 2022, staan buiten de gedroomde promotie nog meer belangrijke pijlers. “We willen niet alleen de beste Eredivisieclub van Limburg worden, maar ook een steentje bijdragen aan de regio. De vitaliteit is het grootste probleem in dit gebied. Toevallig ligt daar onze expertise. We hebben met Ard van Peppen als eerste Nederlandse club een vitaliteitsmanager aangesteld. Hij gaat dit plan verder uitrollen. Daarmee laten we zien dat het echt menens is en niet zomaar een marketingtruc.” Roda JC is niet de enige voetbalclub in het zuiden van Limburg. Zo krijgt Roda te maken met concurrentie van MVV en Fortuna Sittard. “Uit onderzoek blijkt dat bijna tachtig procent van de supporters al fan is voor zijn achttiende. Daarom willen we ons graag laten zien in de regio. We gaan naar scholen en verenigingen om ons aan de nieuwe generatie te binden.”

Dat er veel concurrentie is in Zuid-Limburg is ook tussen de supportersgroepen goed merkzaam. In oktober van 2021 werd een wedstrijd tussen MVV en Roda JC gestaakt vanwege wangedrag van beide supportersgroepen. Sindsdien zijn er bij deze derby geen uitsupporters meer aanwezig. “De maatschappij an sich is aan het verharden. Sinds corona lijkt het wel alsof mensen een steeds korter lontje hebben en geweld in steeds extremere mate voorkomt. Nu is er hoge inflatie en veel mensen leven in onzekerheid, dus ik denk niet dat deze problemen snel zullen afnemen. Het is gelukkig wel zo dat clubs tegenwoordig veel strenger zijn gaan optreden. Zo is het aantal uitgedeelde stadionverboden de afgelopen jaren flink toegenomen. Dat is maar goed ook, want dat kleine groepje dat zich misdraagt, is hier niet welkom. We moeten echter wel reëel blijven: als ze niet in het stadion rellen, doen ze dat ergens anders. Ik vraag me dan af: zitten deze mensen hier voor het voetbal of om herrie te schoppen? Ik denk dat we met alle clubs in Nederland de goedwillende supporter moeten koesteren en het niet voor iedereen moeten verpesten. Die goedwillende supporter is dat kleine groepje ook beu.”

Peters kijkt met een goed gevoel terug op het zijn eerste jaar als algemeen directeur. “We hebben in een jaar veel bereikt en soms vergeet ik daarbij stil te staan. We doen het sportief ook goed. Ik kan hier wel een mooi verhaal ophangen, maar het gaat uiteindelijk om de stand op de ranglijst. Net als dat ik heel lang de aanvoerder was van Willem II, wil ik nu de aanvoerder van Roda zijn, maar dan buiten het veld.” Zelf op het veld staan is iets wat Peters af en toe nog wel eens mist. “Ja, ik mis het voetballen wel, maar ik kan me echt niet voorstellen dat ik nu nog op het veld zou staan. Dat terwijl er spelers in de competitie spelen die ouder zijn dan ik. Als ik een bal zie liggen ergens denk ik wel nog altijd: het zou zo lekker zijn om even een heerlijke crossbal te geven. Dat zal altijd zo blijven. Ik heb de laatste anderhalf jaar van mijn carrière echter zo veel pijn gehad aan mijn knie. Je moet er zoveel aan doen om fit te blijven, dat zou ik nu echt niet meer kunnen.”