Frank de Boer mist één naam in voorselectie: ‘Misschien wel beter dan De Ligt’

Zaterdag, 22 oktober 2022 om 17:43 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:53

Frank de Boer is verrast dat Joël Veltman geen onderdeel uitmaakt van de voorlopige selectie van het Nederlands elftal. De verdediger van Brighton and Hove Albion, die zaterdag tegen Manchester City geblesseerd uitviel, is genegeerd door bondscoach Louis van Gaal en gaat sowieso niet mee naar het WK. Spelers die geen onderdeel uitmaken van de voorselectie kunnen namelijk ook niet tot de definitieve selectie behoren. Volgens De Boer is Veltman niet minder dan Matthijs de Ligt en had hij het zeker verdiend om bij de voorselectie te zitten.

Veltman is geen onbekende van De Boer. De twee werkten in het verleden samen bij Ajax, alvorens de verdediger naar Engeland vertrok. Bij Brighton is Veltman steevast verzekerd van een basisplaats en speelt hij in een vijfmansdefensie. "Ik ken hem heel goed", vertelt De Boer bij Viaplay. "Hij is echt aan een goed seizoen bezig. Vorig jaar heeft hij ook bijna alles gespeeld. Ik vind dat hij het hartstikke goed doet. Hij mag er heel trots op zijn wat hij de laatste jaren heeft laten zien. Ik denk dat hij blij is dat hij alles mag spelen bij Brighton."

Dat Veltman niet is opgenomen in de voorlopige WK-selectie van Oranje, vindt De Boer opmerkelijk. "Ik vind dat een beetje raar", aldus de oud-bondscoach. "Als je er toch 39 selecteert, had je er ook veertig kunnen selecteren. Hij speelt in hetzelfde systeem als het Nederlands elftal. Als ik moet kiezen tussen Matthijs de Ligt en Joël Veltman op de plek waar Jurriën Timber nu speelt, is Veltman misschien wel beter op die plek. Hij speelt al heel lang op die positie. De Ligt staat links centraal bij Bayern. Hij had er best bij mogen zitten."

Van Gaal heeft veel opties in de achterhoede. De voorbije interlands werden Virgil van Dijk, Nathan Aké (links) en Timber (rechts) als centrale verdedigers geposteerd. Ook Daley Blind, Stefan de Vrij en De Ligt komen in aanmerking voor het hart van de defensie. Van Gaal heeft in de voorselectie bovendien plaatsen ingeruimd voor Sven Botman, Micky van de Ven en Pascal Struijk. Van de 39-koppige voorselectie blijven 26 namen over, wat betekent dat dertien spelers nog een belletje van de bondscoach kunnen verwachten.