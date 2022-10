Quincy Promes weigert naar de rechtbank te komen bij aanvang strafzaak

Vrijdag, 21 oktober 2022 om 10:54 • Laatste update: 11:01

De rechtbank in Amsterdam begint vrijdag aan de strafzaak tegen Quincy Promes. De voetballer wordt ervan verdacht zijn neef te hebben gestoken tijdens een familiefeest in Abcoude. Dat alles gebeurde in 2020. Nu, twee jaar later, moet Promes zich verantwoorden. Zelf is hij niet bij de regiezitting aanwezig. Misdaadverslaggever John van den Heuvel legt bij De Telegraaf uit waarom het zo lang heeft moeten duren voordat de strafzaak eindelijk van start ging.

"Er moest uitgebreid onderzoek plaatsvinden en er moesten telefoontaps worden uitgeluisterd en getuigen worden gehoord", aldus Van den Heuvel. "Maar achter de schermen is er ook veel gedoe geweest tussen de politie en het Openbaar Ministerie. Het rechercheteam wilde veel verder en sneller gaan dan het OM in eerste instantie. Sterker nog: het OM wilde het zelfs afdoen als een eenvoudige mishandeling. In ieder geval veel minder zwaar dan nu voor de rechter wordt gebracht. Dat heeft tot irritaties geleid."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Volgens Van den Heuvel zijn het slachtoffer en zijn advocaat niet te spreken over de gang van zaken. "Maar uiteindelijk is de dagvaarding toch verstuurd en komt er nu een regiezitting. Het punt is wel dat door de lange termijn en alles wat zich daarna heeft afgespeeld, Promes niet heel veel zin zal hebben om zich in de rechtbank te verweren." De aanvaller, uitkomend voor Spartak Moskou, zal vrijdag dan ook niet aanwezig zijn bij de zitting. "Dat hoeft in principe ook niet", aldus Van den Heuvel. "Of het verstandig is, is een tweede. Gezien de andere verdenkingen is de kans groot dat hij in hechtenis wordt genomen als hij zich laat zien in Nederland."

Van den Heuvel schetst de situatie nogmaals zoals die in 2020 was. "Het feestje begon in goede en gezellige sferen. Daarna escaleerde het, ontstond er een woordenwisseling en werd de neef buiten opgewacht dan wel aangevallen op een manier waarvan het OM nu ook zegt dat het niet zomaar een steekbeweging was. Het was een moedwillige poging om hem dusdanig te raken dat het risico ontstond dat hij zou komen te overlijden. Dat is ook vanaf het eerste moment gezegd door het slachtoffer. In een telefoongesprek, dat al werd afgetapt, heeft hij vervolgens ook nog gezegd dat hij hem wilde doodsteken."

Nóg een zaak

Ook wordt Promes verdacht van deelname aan een criminele organisatie en drugshandel. In het kader van die verdenkingen luisterde de recherche mee met de voetballer. "Ze zaten eigenlijk volop in dát onderzoek en toen kwam hij over de lijn na dat steekincident. Hij wordt onder meer verdacht van het aansturen van uithalers en investeringen in drugssmokkel. Echt ernstige strafbare feiten. Wel verdenkingen allemaal, laten we dat voorop stellen. In dat verhaal wil justitie natuurlijk ook graag een woordje met hem wisselen", aldus Van den Heuvel.

De regiezitting van vrijdag gaat enkel over het steekincident tijdens het familiefeest. Van den Heuvel denkt dat het een sterke zaak is tegen Promes. "Als je ziet hoeveel bewijs er ligt. Het zijn niet alleen de afgeluisterde telefoongesprekken. Het gaat ook om getuigenverklaringen. Zelfs van mensen die hij heeft aangedragen en achteraf niet bleken te kloppen. Ik denk dat het voor het Openbaar Ministerie wel een sterke zaak is." Volgens Van den Heuvel is de kans op blijvend letsel groot bij het slachtoffer. De man had onder meer doorgesneden pezen en spieren.