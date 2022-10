Edwin van der Sar vraagt om geduld: ‘We hebben het ook niet getroffen’

Woensdag, 19 oktober 2022 om 08:28 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:45

Edwin van der Sar is van mening dat de huidige situatie bij Ajax vraagt om geduld en realisme. In een uitgebreid interview in Voetbal International heeft de algemeen directeur zich onder meer uitgelaten over de teleurstellende Champions League-campagne en de hectische transferzomer. "Op dit moment moeten we even een pas op de plaats maken, terug naar de basis, en zorgen dat de resultaten weer goed zijn."

Van der Sar vertelt dat het een vurige wens van hem, Klaas-Jan Huntelaar en Gerry Hamstra was om Antony te behouden. "Met bijvoorbeeld Francisco Conceicão hadden we een speler voor de toekomst gevonden, die dan een jaar de tijd zou krijgen om achter Antony zijn weg hier te vinden, zoals Antony dat destijds met David Neres meemaakte, maar dat liep door het vertrek van Antony anders. Het liefst zeg je drie weken voor de deadline: de selectie is rond, niemand gaat meer weg, het is klaar. Maar tegelijkertijd is zoiets als Nederlandse club moeilijk te realiseren. Je komt nou eenmaal soms op een kruispunt tussen sportief en financieel."

Het leverde de club een flinke zak geld op, maar in sportief opzicht gaat het Ajax niet voor de wind de laatste weken. In de Champions League dreigt uitschakeling, terwijl ook in de Eredivisie dure punten worden verspeeld. "Intern zijn we rustig, maar natuurlijk balen we hoe het gaat", vertelt Van der Sar. "Een 1-6 nederlaag is niet te verkroppen. Dat heeft Alfred Schreuder ook direct aangegeven door het Ajax-onwaardig te noemen. Het is duidelijk dat we hoopten verder te zijn dan we nu zijn, en dat we er beter voor zouden staan in de Champions League."

Ajax heeft een wonder nodig om zich te verzekeren van een vervolg in de Champions League. De ploeg van Alfred Schreuder staat derde in de poule met nog twee duels te gaan. "De Europese ambitie is nog altijd aanwezig. Maar als je de poule ziet met Liverpool en Napoli, dan hebben we het ook niet getroffen", meent Van der Sar. "We zaten zelf in pot 1, en van pot 2 en 3 krijgen we de sterkste ploegen. Liverpool heeft in de afgelopen vijf jaar drie keer in de Champions League-finale gestaan. En Napoli is in bloedvorm, voor mijn gevoel vergelijkbaar met ons seizoen 2018/19."

Ajax zag deze zomer een karrenvracht aan spelers vertrekken. "Tegen clubs met een begroting van achthonderd miljoen euro, die elk jaar de mindere spelers laten afvallen en betere spelers halen, is de uitdaging soms te groot. Bij Nederlandse clubs gaan de betere spelers altijd weg, dus dan kom je weer in een proces van opbouwen terecht. En het jaar erop vaak opnieuw. We hebben zeven basisspelers zien vertrekken en hebben ook een aantal jongens op de bank moeten vervangen. En moeten tien nieuwe spelers in de selectie inpassen. Daar zit een wezenlijk verschil in met de voorbije jaren."

Van der Sar heeft er begrip voor als supporters zich beginnen te roeren. "Dat supporters het gevoel hebben van: we hebben zoveel mooie dingen meegemaakt in de afgelopen jaren, dat willen we nu weer. Maar op dit moment moeten we even een pas op de plaats maken, terug naar de basis, en zorgen dat de resultaten weer goed zijn." Tijd voor paniekvoetbal is het nog niet bij Van der Sar. "Het is rustig binnen de club en er is onderling vertrouwen in elkaar. Iedereen die me een beetje kent, weet dat ik sowieso niet iemand ben die snel in de stress schiet."