Ten Cate verbaast zich over Ajacied: ‘Ik vind hem zelfs dikkig, hij is zwaar'

Maandag, 17 oktober 2022 om 23:27 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:33

Marco van Basten, Ruud Gullit en Henk ten Cate zien dat Ajax in defensief opzicht enorm tekortschiet. Het trio bekritiseert aan tafel bij Rondo vrijwel iedere individuele speler van de Amsterdammers, waaronder Daley Blind, Jurriën Timber en Owen Wijndal. Laatstgenoemde is volgens Ten Cate nog ‘verre van fit’ en oogt ‘dikkig’.

Wijndal raakte eind augustus geblesseerd en maakte afgelopen weekend in het gewonnen duel met Excelsior (7-1) als invaller voor het eerst weer minuten in het shirt van Ajax. De linksback liet geen onuitwisbare indruk achter op Ten Cate. “Ze hebben Wijndal gehaald en die is toen geblesseerd geraakt. Maar hij is nog verre van fit. Ik vind hem zelfs een beetje dikkig: hij is te zwaar. Je hebt weliswaar Youri Baas als back-up, maar die is negentien jaar. Moet je hem dan als linksback gebruiken?”, vraagt Ten Cate zich hardop af. Gullit vindt dat Baas ingezet moet worden als de situatie dat toelaat. “Als je op de bank zit, dan kan je toch voetballen?!”



Van Basten sluit zich aan bij de woorden van zijn collega en ziet de gehele defensie van de ploeg van Alfred Schreuder falen. “Als je als Ajax twee keer tegen Napoli speelt en tien tegendoelpunten krijgt, dan heb je verdedigend echt een probleem. Het vertrek van de spelers is niet goed opgevangen als je kijkt naar hoe veel geld er is ontvangen en hoe veel ze konden investeren. Dat is niet goed gegaan en daar moet je duidelijk in zijn. Het hoort bij een topclub dat daarover wordt gesproken.”

“Ze hebben Tagliafico, Martínez en Mazraoui verkocht. In de achterhoede moet je daar wel goede jongens voor terugnemen”, gaat Van Basten verder. En dan hebben we het nog niet eens over de keeper (Remko Pasveer, red.) gehad. Hij doet het redelijk goed, maar het is een jongen van 38. Als hij wat heeft, wie ga je dan in de goal zetten? Heb je daarop geanticipeerd? Je mag daar best wel op anticiperen als je een portemonnee van honderd miljoen hebt”, aldus de analist.

Gullit was met name teleurgesteld in de optredens van Jurriën Timber in de afgelopen weken. “Wij hebben hier met Timber gesproken en toen hebben we hem gezegd dat hij echt vooruit is gegaan, maar daarna was het verschrikkelijk. Dat kan hij zichzelf ook kwalijk nemen, en dan doel ik op de wijze waarop: hij wordt eruit gelopen en hij blijft maar doorlopen. Toen ik hem de afgelopen duels zag, dacht ik: die woorden trek ik terug, want dit is geen verdediger.”