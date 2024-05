Brahim Díaz neemt Real Madrid bij de hand tegen gedegradeerd Granada

Real Madrid heeft zaterdagavond kinderlijk eenvoudig afgerekend met Granada. De gedegradeerde gastheren konden het de landskampioen van Spanje amper tot niet lastig maken: 0-4. Brahim Díaz nam zijn ploeg bij de hand met een assist en twee doelpunten. De eerste twee treffers kwamen op naam van Fran García en Arda Güler.

Trainer Carlo Ancelotti koos zoals vooraf verwacht voor een B-elftal. Dat hield in dat Thibaut Courtois het doel verdedigde, en dat de verdediging bestond uit Lucas Vázquez, Éder Militão, Antonio Rudiger en Fran García. Luka Modric vormde het middenveld met Eduardo Camavinga en Dani Ceballos. Arda Güler, Joselu en Brahim Díaz mochten het voorin laten zien bij de landskampioen van Spanje.

Overtuigend was de beginfase van Real Madrid bepaald niet. De Koninklijke hanteerde een laag tempo en maakte geen haast richting het doel van Granada. Sterker nog; Courtois moest zijn kwaliteiten tonen op een kopbal van Bruno Méndez. De van een knieblessure herstelde Belg voorkwam even later met een acrobatische beweging dat Kamil Jozwiak alsnog op weg kon naar de 1-0.

Vijf minuten voor tijd greep Real Madrid de leiding. Brahim Díaz had de nodige ruimte aan de rechterkant en gaf voor richting de penaltystip. Modric liet de bal zeer handig lopen, en bood Fran García daarmee de gelegenheid om bij de tweede paal binnen te schieten: 0-1.

García was ook belangrijk bij het tweede doelpunt van Real Madrid, vlak voor rust. De linksback trok scherp terug op Güler, die met links en door de benen van een verdediger de verre hoek vond: 0-2.

En dat is op slag van rust ???????????? ??! ?? Güler mag de trekker overhalen voor Real Madrid ??#ZiggoSport #GranadaRealMadrid #LaLiga pic.twitter.com/g59FkpTzd8 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 11, 2024

De tweede helft was nog geen vijf minuten oud, toen Real Madrid zijn derde van de middag maakte. Brahim Díaz dribbelde vanaf de middenlijn richting het doel van Granada, kapte zijn directe tegenstander met links uit en schoot met rechts raak in de verre hoek: 0-3.

'49 0-3 Real! Het wordt langzaam pijnlijk voor de degradant ?? Brahim Díaz krijgt hem op zijn naam??#ZiggoSport #GranadaRealMadrid #LaLiga pic.twitter.com/OzO8JzbfPu — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 11, 2024

Na nog geen uur maakte Brahim Díaz zijn tweede van de middag. De Marokkaan combineerde met Modric, kreeg de bal terug van de Kroaat en schoot uit de draai met links raak in de verre hoek: 0-4. Real Madrid toonde zich efficiënt, want buiten de vier doelpunten om creëerden de hoofdstedelingen weinig.

