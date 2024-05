Sørloth (ex-FC Groningen) dingt door dubbelslag mee om topscorerstitel in LaLiga

Villarreal maakt sportief gezien een seizoen door om snel te vergeten. Voormalig FC Groningen-spits Alexander Sørloth is een van de weinige lichtpuntjes bij el Submarino Amarillo die zich wel aan de malaise weet te onttrekken. Zaterdagmiddag bezorgde hij Villarreal in extremis de zege tegen Sevilla: 3-2.

Nadat Youssef En-Nesyri Sevilla vanaf de strafschopstip op voorsprong had geschoten, zorgde Sørloth met een half uur op de klok voor de 1-1. De Noor won een luchtduel van Kike Salas en kopte een voorzet van Jorge Cuenca tegen de touwen. Op slag van rust kopte ook En-Nesyri raak, waardoor Sevilla met een minimale voorsprong de kleedkamers opzocht.

Villarreal stelde laat in de tweede helft echter orde op zaken. Yerson Mosquera maakte in de 84ste minuut de 2-2 en in de zevende minuut van de extra tijd kopte Sørloth op aangeven van Álex Baena de winnende treffer binnen: 3-2.

Sørloth tekende tegen Sevilla voor zijn achttiende en negentiende goal van het seizoen. Daarmee maakt hij nu een serieuze kans op de topscorerstitel in LaLiga. De 1,95 meter lange spits heeft nog drie competitieduels om Girona-spits Dovbyk (twintig goals) voorbij te steken.

Sørloth kwam in 1,5 seizoen bij Groningen niet verder dan 6 goals in 43 officiële duels. De 53-voudig international van Noorwegen staat sinds de zomer van 2023 onder contract bij Villarreal, dat hem toen voor tien miljoen euro overnam van RB Leipzig.

Redder in ????????! ????? Alexander Sørloth met de winnende tegen Sevilla in de ?????????????? minuut(!!) #ZiggoSport #LaLiga #VillarrealSevilla pic.twitter.com/8zgagCRh9M — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 11, 2024

