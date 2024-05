Postema geeft oude club Roda JC na promotie met Groningen in livestream trap na

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Romano Postema, die na de promotie met FC Groningen naar de Eredivisie zout in de wonden van zijn voormalig club Roda JC Kerkrade strooide.

Groningen moest vrijdagavond in eigen huis winnen van Roda JC om tweede te worden in de Keuken Kampioen Divisie en zodoende te promoveren. Dat lukte: door doelpunten van Johan Hove en Jorg Schreuders werd het 2-0.

Zo voltooide Groningen een zeer knappe inhaalrace in de Keuken Kampioen Divisie, na een dramatische eerste paar maanden van dit seizoen. De Trots van het Noorden speelt volgend seizoen weer op het hoogste niveau, terwijl Roda dat moet gaan proberen te bereiken via de play-offs.

De blijdschap was na de promotie groot bij de spelers van Groningen, zo ook bij Postema. De 22-jarige spits werd het afgelopen seizoen verhuurd aan Roda, maar kwam in Kerkrade niet volledig uit de verf. Postema liet in aanloop naar het promotieduel in gesprek met het Dagblad van het Noorden weten dat hij nog geregeld wordt herinnerd aan zijn tijd bij de Limburgers.

“Ik krijg zo af en toe nog wel wat berichtjes binnen uit die streek via sociale media. Deze week zeker”, zei Postema. “Ze sturen clownpoppetjes of schrijven 'kneus'. Ik moet er vooral om lachen, hoor, laat het lekker gaan. Maar het maakt het wel extra lekker om te winnen vrijdagavond. Dan is het payback-time.”

Uit beelden van een livestream is te zien dat Postema zijn oude club na de promotie met Groningen nog een trap na geeft. “Wie is Roda?!”, schreeuwt de spits hard in de camera. Het levert Postema een handvol negatieve reacties op. “Wat een triest figuur”, wordt er door verschillende personen op X geschreven.

