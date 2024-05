Ajax-fans zetten walgelijke spreekkoren in tijdens kampioensduel met AZ O18

AZ Onder 18 heeft zaterdagmiddag de beslissingswedstrijd om het landskampioenschap tegen de leeftijdsgenoten van Ajax met 2-0 gewonnen. Op Sportpark De Toekomst in Amsterdam kroonde Kees Smit zich met twee treffers in de slotfase tot matchwinner. Supporters van Ajax lieten zich na Smits tweede treffer in extremis van hun meest slechte kant zien.

De Alkmaarse jeugdploeg trad aan met een versterkt elftal. Onder meer Jong AZ-spelers Smit, Jayden Addai en Enoch Mastoras maakten hun opwachting in de basiself. Grote kansen werden er in de eerste helft door beide ploegen niet gecreëerd. De wedstrijd werd vervolgens een kleine tien minuten stilgelegd, omdat de F-Side, de fanatieke aanhang van Ajax, wat fakkels aanstak.

Op slag van rust kroop Ajax Onder 18 door het oog van de naald nadat Addai op de de paal schoot en de rebound naast werd geschoten. In de tweede helft waren het juist de Amsterdammers die dicht bij de openingstreffer waren via Don-Angelo Konadu (afstandsschot) en Jan Faberski (net naast).

Het was echter Smit die de ban in de tachtigste minuut namens de bezoekers wist te breken. De middenvelder ontving de bal in de zestien van Ajax en schoot hard in de linkerhoek raak: 0-1. Smit gooide het duel in extremis definitief in het slot na slordig balverlies van Tijn Peters. Wassim Bouziane legde breed op de meegelopen Smit, die in een leeg doel kon binnenschuiven: 0-2.

Verschillende reservespelers van AZ Onder 18 vertraagden hierna het spel door de tweede Alkmaarse treffer langdurig te vieren op het veld. Het resulteerde in een klein opstootje voor de dug-out van AZ. Supporters van Ajax gingen vervolgens over de schreef door spullen op het veld te gooien en de bezoekers kortstondig luidkeels 'kanker AZ, kanker AZ!' toe te schreeuwen.

Na het laatste fluitsignaal mocht AZ Onder 18 de landstitel vieren. De overwinning leverde de Alkmaarse beloften niet alleen het kampioenschap, maar ook kwalificatie voor de voorrondes van de Youth League op.

