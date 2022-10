Peter Bosz wordt dag na ontslag bij Lyon meteen genoemd in Duitsland

Maandag, 10 oktober 2022 om 23:48 • Noel Korteweg • Laatste update: 00:33

Peter Bosz wordt één dag na zijn ontslag bij Olympique Lyon door Bild al genoemd als potentiële opvolger van de ontslagen Pellegrino Matarazzo bij VfB Stuttgart. De 58-jarige oefenmeester is volgens de Duitse krant niet de enige kandidaat. Ook Domenico Tedesco, Adi Hütter, Sebastian Hoeness en Gerardo Seoane staan naar verluidt op het lijstje bij Stuttgart.

De ex-trainer van Ajax werd afgelopen zondag op straat gezet door Lyon nadat de Fransen in de laatste vijf competitiewedstrijden vier keer verloren en één keer gelijkspeelden. Bosz werd in mei 2021 aangesteld als trainer bij Lyon en eindigde in zijn eerste seizoen als achtste in de Ligue 1, waardoor een ticket voor Europees voetbal werd misgelopen. Desondanks hield voorzitter Jean-Michel Aulas vertrouwen in de trainer, die aan een tweede jaargang mocht beginnen. Enkele maanden later werd dus echter besloten om voortijdig een punt achter de samenwerking te zetten.

Stuttgart, dat met vijf punten uit negen wedstrijden momenteel op de zeventiende en voorlaatste plaats van de Bundesliga terug te vinden is, stuurde maandagmiddag op haar beurt Matarazzo de laan uit. De Amerikaanse trainer promoveerde gedurende zijn dienstverband bij de club naar de Bundesliga en wist de ploeg daarnaast twee keer te handhaven voor het hoogste niveau. De Duitsers wachten na negen competitiewedstrijden echter nog altijd op de eerste overwinning van het seizoen, waardoor voorzitter Alexander Wehrle ingreep. “We zijn recent tot de overtuiging gekomen dat we van trainer moeten wisselen, om de negatieve resultaten zo tegen te gaan”, zo zei de voorzitter in het statement dat naar buiten werd gebracht.

Een dienstverband bij Stuttgart zou voor Bosz een derde periode in Duitsland als trainer betekenen. De oefenmeester stond in 2017 ruim vijf maanden onder contract bij Borussia Dortmund en tekende een jaar later een contract bij Bayer Leverkusen, waar hij iets minder dan tweeënhalf jaar actief zou zijn. Bosz stond in Nederland voor de groep bij Ajax, Vitesse, Heracles Almelo, De Graafschap en AGOVV. Ook was hij ruim drie jaar verantwoordelijk voor het spelersbeleid bij Feyenoord.