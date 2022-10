Kraay: ‘Het ontslag van Peter Bosz is slecht nieuws voor Alfred Schreuder’

Zondag, 9 oktober 2022 om 10:38 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:20

Volgens Hans Kraay junior is het ontslag van Peter Bosz bij Olympique Lyon slecht nieuws voor Alfred Schreuder. De analist en verslaggever van ESPN wil niet gelijk suggereren dat de ontslagen coach op korte termijn terugkeert bij Ajax, maar hij denkt wel dat die wens er onder de supporters in Amsterdam is. Bosz werkte in het seizoen 2016/17 al eens in de Johan Cruijff ArenA en is al vaker in verband gebracht met zijn oude werkgever.

"Dat is slechts nieuws voor Alfred Schreuder", doelt Kraay zondag in Goedemorgen Eredivisie op het wegsturen van Bosz door Lyon. "Ik ga niet suggereren dat Schreuder weggaat of weg moet, maar je hebt er wel gewoon een 'hijger' bij. De technisch directeur en de rvc zijn rustig, maar supporters kunnen nogal ad hoc reageren. En ja, als het een paar keer tegenzit, met name de komende wedstrijden die niet al te makkelijk zijn. Dan heb je er wel een rukwindje bij in je nek." Ajax staat woensdag tegenover Napoli in de Champions League, terwijl er binnenkort ook wordt aangetreden tegen Liverpool en PSV.

Tafelgenoot Aad de Mos vindt juist dat Ajax pal achter Schreuder moet gaan staan. "Je moet Schreuder de tijd geven, al wordt hem geen tijd gegund. Maar je moet hem wel tijd geven, vind ik. Peter Bosz is natuurlijk een romanticus. Die heeft bij Leverkusen en Lyon altijd een plan A, maar niks om een keer een resultaat te halen. Het zal ook een trainer zijn die voor eeuwig geen prijzen wint. Hij heeft wel een filosofie en visie die hij goed kan uitleggen. Maar of de spelers dat allemaal begrijpen en of het allemaal bij jouw ploeg past op dat moment. Dat vraag ik me af. Ik weet ook niet of hij bij Ajax prijzen gaat pakken en ook Ajax beter laat spelen", velt De Mos een kritisch oordeel over de werkwijze van Bosz.

ESPN meldde zondagochtend op basis van diverse bronnen dat Bosz per direct is ontslagen door Lyon. De beslissing komt na een reeks van vier nederlagen en een gelijkspel in de Ligue 1. Bosz was sinds mei 2021 verbonden aan de Franse club. In zijn eerste seizoen eindigde Lyon als achtste, waardoor er naast Europees voetbal werd gegrepen. Voorzitter Jean-Michel Aulas hield desondanks vertrouwen in de trainer, om hem enkele maanden later alsnog weg te sturen.