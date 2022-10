‘Cristiano Ronaldo moet hoofdrolspeler worden in ’transfer van de eeuw‘’

Donderdag, 6 oktober 2022 om 14:09 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:56

Galatasaray wil volgend jaar zomer een nieuwe poging wagen om Cristiano Ronaldo in te lijven, meldt Fotomaç. De Turkse topclub weigert de Portugees los te laten en wil na Dries Mertens en Mauro Icardi opnieuw een grote vis op het droge hengelen. Turkse media nemen alvast een voorschot op de overgang en spreken van 'de belangrijkste klap in de geschiedenis van het Turkse voetbal'.

Ronaldo werd afgelopen zomer veelvuldig in verband gebracht met een vertrek bij Manchester United, daar hij zijn zinnen had gezet op deelname aan de Champions League. De aanvaller werd bij tal van clubs aangeboden, maar wist geen breuk te forceren. Ondanks het vertrouwen van Erik ten Hag, blijven er echter twijfels over het aanblijven van Ronaldo. Nadat Diario Sport enkele maanden geleden al schreef over de interesse van Galatasaray, weet nu Fotomaç te melden dat de Turkse topclub in de race blijft.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Vicevoorzitter en sponsor Erden Timur moet een belangrijke rol spelen bij het aantrekken van Ronaldo. Het riante salaris – Ronaldo verdient bij United een slordige 440.000 euro per week – hoeft volgens het Turkse medium geen struikelblok te vormen. "Ik kan nu geen namen geven, want we gaan onze werkwijze en gedachtengang de komende periodes doorzetten. We hadden hele grote namen op ons lijstje staan en die staan er nog steeds op", wakkerde Timur onlangs de geruchten aan. De steenrijke zakenman wist met Mertens en Icardi al twee grote namen in te lijven.

Ook woensdag kreeg Ten Hag weer vragen over de situatie van Ronaldo. De aanvaller bleef tegen Manchester City (6-3) de volledige wedstrijd op de bank, wat de geruchten over een mogelijk vertrek voedden. "Ik heb hem niet gebracht als teken van respect", verklaarde Ten Hag het niet inbrengen van Ronaldo. "Dat heeft niets te maken met een eventueel vertrek in januari of volgend jaar zomer. Ik zie niet dat hij ongelukkig is. Hij is blij, hij traint goed en hij heeft er plezier in. Iedereen traint goed. Er is een goede instelling op de training, iedereen werkt er hard voor. Dat is het punt niet."