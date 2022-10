Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Slot wijzigt basiself op één positie

Donderdag, 6 oktober 2022 om 09:31 • Wessel Antes • Laatste update: 11:41

Arne Slot voert donderdagavond één wijziging door ten opzichte van de wedstrijd tegen NEC Nijmegen (1-1 remise) van afgelopen zondag, zo verwacht het Algemeen Dagblad. Volgens de ochtendkrant keert Lutsharel Geertruida tegen FC Midtjylland terug in de basis. Dit zou dan ten koste gaan van Marcus Pedersen.

Geertruida, die kampte met de ziekte van Pfeiffer, is dus weer fit genoeg om een hele wedstrijd te spelen. Datzelfde geldt voor Sebastian Szymanski, maar Slot kiest ervoor om niet met de creatieve Pool te starten. Op de bank hebben de Rotterdammers buitenspeler Patrik Wålemark weer tot hun beschikking, de Zweed keert terug van ziekte. Quilindschy Hartman is achtergebleven in Rotterdam en moet nog herstellen van het coronavirus, terwijl Ezequiel Bullaude zaterdag zijn minuten gaat maken bij Feyenoord Onder 21 en daarom niet mee is naar Herning.

Onder de lat start Feyenoord met Justin Bijlow, die zich in deze belangrijke Europese uitwedstrijd graag zal willen laten zien aan bondscoach Louis van Gaal. De achterhoede bestaat uit Geertruida, Gernot Trauner, Dávid Hancko en Marcos López. Laatstgenoemde maakt een uitstekende ontwikkeling door en is al bijna niet meer weg te denken van de linkerflank. Op het middenveld spelen aanvoerder Orkun Kökçü en Quinten Timber als controleurs, terwijl Javairô Dilrosun de voorste man is.

Voorin kiest Slot wederom voor Alireza Jahanbakhsh, Danilo en Oussama Idrissi. Met Wålemark, Santiago Giménez en Igor Paixão heeft de oefenmeester aanvallend een sterke bank tot zijn beschikking. De Mexicaanse spits is momenteel topscorer van de Europa League met drie doelpunten. In de uitwedstrijd tegen Lazio was Giménez als invaller twee keer trefzeker, terwijl hij tegen Sturm Graz in die rol na rust doel trof met een prachtige kopbal.

De aftrap tussen Midtjylland en Feyenoord wordt donderdagavond om 21.00 uur genomen. Feyenoord heeft officieel 600 uitsupporters bij zich, maar de verwachting is dat de thuisvakken in de MCH Arena ook zijn opgevuld met honderden Rotterdamse fans. De wedstrijd staat onder leiding van de Zweedse scheidsrechter Mohammed Al-Hakim.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, López; Kökçü, Dilrosun, Timber; Jahanbakhsh, Danilo, Idrissi.