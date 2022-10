Van Basten begrijpt beleid van Ajax niet: ‘Verwacht dat er vijf of zes spelen'

Woensdag, 5 oktober 2022 om 18:50 • Guy Habets • Laatste update: 19:14

Marco van Basten heeft geen goed woord over voor de technische leiding bij Ajax. De voormalig topspits en huidig analist van Ziggo Sport zag dat de Amsterdammers dinsdagavond met twee van de negen zomeraankopen tegen Napoli speelden in de Champions League. Ajax werd afgedroogd (1-6) en dat ligt volgens Van Basten aan de keuzes op de transfermarkt.

Lisandro Martínez en Antony verlieten Ajax en leverden de Amsterdamse club ongeveer 150 miljoen euro op. Daar is volgens Van Basten veel te weinig mee gedaan. "Je hebt Bergwijn binnengehaald en die Bassey, maar de rest van alle aankopen staat helemaal niet opgesteld", constateert de voormalig aanvaller in de studio bij Ziggo Sport. "Wat is dan je aankoopbeleid? Het geld moet toch op het veld staan? Dit waren gewoon vreemde, gekke aankopen. Als je ze niet opstelt, moet je ze niet kopen."

Presentator Wytse van der Goot stelde vervolgens dat de opstelling van Ajax met het huidige materiaal zo gek nog niet was. Van Basten kon zich daar niet in vinden, omdat Bergwijn en Bassey de enige twee aankopen waren die in de basis stonden. "Als je honderd miljoen uitgeeft en van de negen gehaalde spelers doen er twee mee, dan is dat toch gek? Je mag er toch vanuit gaan dat je er dan vijf of zes opstelt? Dit is niet logisch."

Door de nederlaag tegen Napoli heeft Ajax een klein wonder nodig om nog door te kunnen gaan in de Champions League. De laatste drie wedstrijden moeten allemaal worden gewonnen en dan nog zouden de resultaten op andere velden roet in het eten kunnen gooien. Een punt op bezoek bij Rangers, op de laatste speeldag, zou in ieder geval wel genoeg moeten zijn voor een vervolg in de Europa League. Napoli is nu met negen punten uit drie wedstrijden koploper en Liverpool volgt met zes uit drie. Ajax heeft drie punten en Rangers pakte nog geen resultaat.