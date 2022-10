Meevaller voor Slot in aanloop naar belangrijke Europese avond in Denemarken

Woensdag, 5 oktober 2022 om 14:44 • Wessel Antes • Laatste update: 14:51

Patrik Wålemark is terug in de wedstrijdselectie van Feyenoord, zo laat de club weten via de officiële kanalen. De twintigjarige Zweed was tijdens de uitwedstrijd tegen NEC (1-1) niet beschikbaar vanwege ziekte, maar is in de Europa League weer present in de selectie van Arne Slot. Steunpilaren Sebastian Szymanski en Lutsharel Geertruida zijn eventueel weer fit genoeg om te starten tegen FC Midtjylland.

Met Wålemark heeft Slot er in de aanval weer een extra smaak bij. Na een lastige start in Rotterdam laat de linkspoot zich dit seizoen steeds vaker gelden. In tien wedstrijden was Wålemark goed voor één treffer en vier assists. Met name in de uitwedstrijden bij Vitesse, RKC Waalwijk en Go Ahead Eagles speelde de buitenspeler een belangrijke rol.

Slot kan er tegen Midtjylland dus voor kiezen om te starten met Szymanski en Geertruida. Wanneer de oefenmeester daarvoor kiest zal dat hoogstwaarschijnlijk ten koste gaan van basisplaatsen voor Marcus Pedersen en Alireza Jahanbakhsh of Oussama Idrissi. Quilindschy Hartman (ziek), Mimeirhel Benita en Ezequiel Bullaude zijn niet van de partij tijdens het uitduel in Denemarken van donderdag.

Een nieuwe naam in de selectie van Feyenoord is die van Jaimy Kroesen. De negentienjarige doelman reist als vierde keeper af naar Denemarken. Slot heeft in Herning namelijk gewoon Justin Bijlow, Timon Wellenreuther en Ofir Marciano tot zijn beschikking. Kroesen kwam deze zomer over van sc Heerenveen en keept zijn wedstrijden voornamelijk in Feyenoord Onder 21. Hij staat bekend als een groot keeperstalent.

Feyenoord hoopt donderdagavond de eerste uitzege van het Europese seizoen te boeken op bezoek bij Midtjylland. Een overwinning is dan ook broodnodig in Groep F. Alle clubs staan momenteel op drie punten, maar de Rotterdammers hebben het beste doelsaldo. De aftrap in de MCH Arena wordt om 21.00 uur genomen.