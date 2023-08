‘NEC hoopt Feyenoord-transfer op laatste moment te kapen’

Dinsdag, 29 augustus 2023 om 18:19 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 19:00

NEC heeft zich bij Feyenoord gemeld in de strijd om Patrik Walemark. Dat meldt 1908.nl dinsdag. Of de club uit Nijmegen nog op tijd is, is echter de vraag: de 21-jarige aanvaller is naar verluidt al persoonlijk rond met sc Heerenveen. NEC is nu dus echter ook concreet en zal hopen dat Walemark zich bedenkt. Net als bij Heerenveen gaat het ook bij NEC om een huurvoorstel.

Betrokkenen melden volgens 1908.nl dat de Gelderse club een voorstel heeft gedaan dat 'minimaal het huurvoorstel van Heerenveen matcht'. Mogelijk moet Walemark in Nijmegen Elayis Tavsan, die al langere tijd in de belangstelling staat van Hellas Verona, doen vergeten. Tavsan is nog altijd speler van NEC, maar al in juli werd al melding gemaakt dat zijn transfer naar Italië zo goed als rond was.

Behalve Heerenveen en nu NEC werd Walemark onlangs ook al in verband gebracht met Vitesse. De Arnhemmers zouden maandagavond nog hebben geïnformeerd naar de status van de Zweedse linkspoot, maar lijken achter het net te vissen. Daarnaast kwam zondagavond plots naar buiten dat zijn voormalige club BK Häcken bezig was met een terugkeer van Walemark, maar ook dat lijkt niet door te gaan.

Walemark kwam in de winter van 2022 over van het Zweedse Häcken, dat toentertijd ruim drie miljoen euro overhield aan de deal met de Rotterdammers. Door blessureleed en flinke concurrentie in de aanval is de rechtsbuiten echter nooit helemaal uit de verf gekomen in De Kuip. Hij deed in totaal in 36 wedstrijden mee, waarin hij goed was voor 3 goals en 3 assists. Walemark ligt in Rotterdam-Zuid nog vast tot medio 2026.